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نيوزويك: غلق 3 ولايات بسبب كورونا يلحق ضررا بربع اقتصاد أمريكا وينذر بركود

السبت، 21 مارس 2020 11:09 ص
نيوزويك: غلق 3 ولايات بسبب كورونا يلحق ضررا بربع اقتصاد أمريكا وينذر بركود ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن إغلاق حكام نيويورك وإلينوي ولايتيهما لإبطاء انتشار فيروس كورونا، بعد ولاية كاليفورنيا يعنى أن هناك قيود معوقة فرضت على ربع الاقتصاد الأمريكي.

كما شددت ولاية فلوريدا الضوابط على المطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية، ما وجه ضربة أخرى لاقتصاد ألغى أكثر من مليوني وظيفة هذا الأسبوع.

وقال محللون في بنك ING في مذكرة بحثية "الركود لا مفر منه الآن". "أفضل تخمين حالي لدينا هو أن ينكمش الاقتصاد بنحو 10 في المائة في الربع الثاني على الرغم من أن هذا الرقم يبدو متفائلاً بشكل متزايد".

وأظلمت التوقعات الاقتصادية بشكل كبير الخميس عندما طلبت كاليفورنيا، الولاية الذى يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها 3.1 تريليون دولار، من جميع سكانها البقاء في منازلهم. وحذت نيويورك وإلينوي حذوها أمس الجمعة.

وقالت المجلة إنه إذا كانت ولايات كاليفورنيا وإلينوى ونيويورك تمثل دول مستقلة، فستكون الولايات الثلاث هي خامس و 12 و 22 أكبر اقتصادات في العالم على التوالي. ويمثلان معًا أكثر من ربع إجمالي الناتج الاقتصادي في الولايات المتحدة.

قد يكون التأثير المشترك على الناتج المحلي الإجمالي العالمي أسوأ من الإغلاق على الصعيد الوطني في أي ولاية ، باستثناء الولايات المتحدة والصين.

وقال حاكم نيويورك الديمقراطي أندرو كومو إن إغلاق نيويورك كان محاولة "لإغلاق الصمام" ، مما يحد من انتشار الفيروس التاجي. سيدخل أمر الإغلاق حيز التنفيذ يوم الأحد ، وسيتم إلغاء التجمعات. ولكن ستظل وسائل النقل العام تعمل لأولئك الذين يذهبون للعمل. أمر أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا ، أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ، بالبقاء في منازلهم.

وتجاوزت نيويورك  واشنطن كمركز أمريكي للمرض. حتى صباح يوم الجمعة ، كان في نيويورك أكثر من 7100 حالة إصابة بالمرض و 35 حالة وفاة.

وقال كومو: "عندما أتحدث عن أكثر الإجراءات التي يمكن أن نتخذها جذرية ، هذا هو أكثر الإجراءات التي يمكن أن نتخذها جذرية". فى إشارة إلى إلغاء التجمعات.

 

 

 


نيويورك

الينوى

كورونا

كورونا والولايات المتحدة

وباء كورونا

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