اليوم السابع
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نقابة المهندسين: مد الاشتراك في مشروع العلاج حتي يوم 31 مارس بغرامة 25%

السبت، 21 مارس 2020 04:07 م
نقابة المهندسين: مد الاشتراك في مشروع العلاج حتي يوم 31 مارس بغرامة 25% المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس

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قررت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم 31 مارس الجاري، بغرامة قدرها 25%، حرصا من النقابة على خدمة أعضائها، بعد أن تلقت النقابة عددا كبيرا من طلبات المهندسين بمد فترة التجديد بالمشروع.
 
كانت النقابة العامة للمهندسين، قد أعلنت سابقا ان تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لأعضاء النقابة، مستمر فى استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020، على أن يبدأ تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير الحالى، ثم تقرر المد حتي آخر مارس 2020.
 
وأوضحت النقابة، أنه يمكن لكافة الأعضاء على مستوى الجمهورية، الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، أو تجديده، من خلال مقر النقابة العامة بالقاهرة، أو مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، ومقرات نوادى النقابة أيضا.
 
ويقدم مشروع العلاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة من الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم، بأسعار مخفضه من خلال عددا من المستشفيات والعيادات فى كافة التخصصات، على مستوى الجمهورية.
 
من ناحية أخرى، كان قد أعلن المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين،خلال الجمعية العمومية للنقابة، لعام 2020، أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائض مقداره 1194127 جنية فى عام 2019 حيث بلغت ايرادته 180,52 مليون جنيه بزيادة 13% عن عام 2018 ، فيما بلغت مصروفاته 179,32 مليون جنية بنسبة زيادة 12% عن عام 2018، مشيرا إلى أن اجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق 894,24 مليون جنية، فيما بلغت الاصول المتداولة 8,865 مليون جنية ، كما بلغ اجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 131,57 مليون جنية.

نقابة المهندسين

مشروع علاج نقابة المهندسين

الاشتراك فى مشروع علاج المهندسين

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