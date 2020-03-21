اليوم السابع
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نقابة أطباء الأسنان تطلق مبادرة لتشكيل فرق لمكافحة كورونا بالمحافظات

السبت، 21 مارس 2020 10:25 م
نقابة أطباء الأسنان تطلق مبادرة لتشكيل فرق لمكافحة كورونا بالمحافظات الدكتور إيهاب هيكل عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة أطلقت مبادرة لتشكيل فرق من أطباء الأسنان بكافة محافظات مصر، وذلك في ظل الوضع الراهن، وطبقا للتجارب التي مرت بها العديد من الدول في مواجهة CoViD-19 ، فيروس كورونا المستجد، وفي ظل عجز الأطباء البشريين الذي تعاني منه مصر.
 
وأضاف هيكل لليوم السابع، أن النقابة تعمل حاليا على جمع البيانات والتوزيع الجغرافي للأطباء الراغبن في العمل، حتى يتم تنظيمهم في مجموعات ثم تدريبهم بالتعاون مع أطباء متخصصين فى مكافحة العدوى من الاطباء البشريين، للقيام على مواجهة الازمة حتى يكون أطباء الأسنان مستعدين لاداء الدور المنوط بهم إذا ما تفاقمت الأوضاع، وذلك بهدف استغلال كافة الطاقات البشرية المؤهلة لمكافحة العدوى وتقديم يد العون والمساعدة من كافة أفراد الطاقم الطبي هي المعيار الأهم في القدرة على السيطرة عليه والخروج بأقل الخسائر.
 
و قال الدكتور ايهاب هيكل، إنه فى إطار اهتمام النقابة بخدمة أعضائها، وفى ظل وجود أزمة فى توفير المستلزمات الوقائية من كمامات،  والمطهرات وغيرها، فإن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه الأخير، توفيرها للأطباء عن طريق النقابة العامة وتوزيعها للنقابات الفرعية بالمحافظات ، ومناشدة العيادات والمراكز الخاصة بقصر الخدمات المقدمة على الطوارئ حفاظا على صحتهم ومرضاهم وذويهم، بالاضافة إلى مخاطبة جميع الجهات العلاجية بتعميم قرار الطب العلاجي بقصر الخدمات بعيادات الأسنان على الطوارئ.
 
وكان قد قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو اللجنة العليا المشرفة على إجراء انتخابات التجديد النصفى، لعام 2020، فى تصريحات سابقة، إن مجلس النقابة قرر خلال اجتماعه أمس، تأجيل إجراء الانتخابات من 26 مارس الجارى، ليتم عقدها فى 16 أبريل 2020، مالم يرد حكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة، بعدم جواز التأجيل، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

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