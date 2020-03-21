اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 10:04 م
خالد صلاح
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موريتانيا تغلق الحدود مع السنغال بعد تسجيله 56 إصابة بفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 10:00 م
موريتانيا تغلق الحدود مع السنغال بعد تسجيله 56 إصابة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نواكشوط /أ ش أ/

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قررت موريتانيا إغلاق حدودها مع السنغال بعد أن بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى السنغال 56 شخصا.

وذكرت وزارة الداخلية الموريتانية أنه تقرر إغلاق الحدود مع جمهورية السنغال بناء على اتفاق بين رئيسى البلدين.

وجاء فى بيان صادر عن الوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - أن هذا الإجراء يدخل فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد تفشى وباء كورونا.

وعلى صعيد متصل، وسعت الوزارة الموريتانية - فى بيان آخر - فترة حظر التجول المفرضة لتبدأ من الساعة السادسة مساء بدل الثامنة.

وفى السنغال، أعلن وزير الصحة عبد الله ضيوف سار - فى تصريح بثته الاذاعة السنغالية اليوم السبت - تسجيل تسع حالات إصابة جديدة فى بلاده بفيروس كورونا الستجد، مضيفا أن إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى السنغال وصل الآن 56 حالة.

وأعلنت وزارة الداخلية السنغالية إغلاق مساجد العاصمة دكار حتى إشعار جديد ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


موريتانيا

مكافحة كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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