مواقيت الصلاة اليوم السبت 21/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة ألفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه ألفجر 4:31 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:08

ميعاد صلاة العشاء 7:25

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة ألفجر 4:35 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07

موعد صلاة العصر 3:35

توقيت صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:31 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة ألفجر 4:26

توقيت صلاة الظهر 11:58 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 04: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:21 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة ألفجر 4:21 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة ألفجر 4:29 ص

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

موعد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:15

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة ألفجر 5:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

موعد صلاة المغرب 6:35 م

ميعاد صلاة العشاء 7:44 م

المدينة المنورة

موعد صلاة ألفجر 5:02 ص

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:37 م

توقيت صلاة العشاء 7:47 م

الرياض

موعد صلاة ألفجر 4:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة ألفجر 4:17

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:54

موعد صلاة العشاء 7:09 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة ألفجر 5:03 ص

توقيت صلاة الظهر 12:30 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

توقيت صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 7:48 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة ألفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 4:03 م

توقيت صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:01

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة ألفجر 4:25 ص

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:01 م

مواقيت صلاة العشاء 7:17 م