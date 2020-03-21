اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 21/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

السبت، 21 مارس 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم السبت 21/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم السبت  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة ألفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

موعد صلاه ألفجر 4:31   ص

 

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

 

ميعاد صلاة العصر 3:30

 

موعد صلاة المغرب 6:08

 

ميعاد صلاة العشاء 7:25

 

 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

 

موعد صلاة ألفجر 4:35 ص

 

توقيت صلاة الظهر 12:07

 

موعد صلاة العصر 3:35

 

توقيت صلاة المغرب 6:12 م

 

موعد صلاة العشاء 7:31 م

 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

موعد صلاة ألفجر 4:26

 

توقيت صلاة الظهر 11:58 م

 

موعد صلاة العصر 3:26 م

 

ميعاد صلاة المغرب 04: 6 م

 

توقيت صلاة العشاء 7:21 م

 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

 

موعد صلاة ألفجر 4:21 ص

 

توقيت صلاة الظهر 11:50

 

موعد صلاة العصر 3:18

 

توقيت صلاة المغرب 5:56 م

 

موعد صلاة العشاء 7:11 م

 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

موعد صلاة ألفجر 4:29 ص

 

توقيت صلاة الظهر 11:56 ص

 

موعد صلاة العصر 3:23 م

 

توقيت صلاة المغرب 6:02 م

 

موعد صلاة العشاء 7:15

 

 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

 

 

مكة

 

موعد صلاة ألفجر 5:04 ص

 

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

 

موعد صلاة العصر 3:53 م

 

موعد صلاة المغرب 6:35 م

 

ميعاد صلاة العشاء 7:44 م

 

 

المدينة المنورة

 

موعد صلاة ألفجر 5:02 ص

 

توقيت صلاة الظهر 12:29 م

 

موعد صلاة العصر 3:55 م

 

موعد صلاة المغرب 6:37 م

 

توقيت صلاة العشاء 7:47 م

 

 

الرياض

 

موعد صلاة ألفجر 4:34 ص

 

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

 

موعد صلاة العصر 3:27 م

 

ميعاد صلاة المغرب 6:09 م

 

موعد صلاة العشاء 7:19 م

 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

 

موعد صلاة ألفجر 4:17

 

توقيت صلاة الظهر 11:48 م

 

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

 

موعد صلاة المغرب 5:54

 

موعد صلاة العشاء 7:09 م

 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

 

موعد صلاة ألفجر 5:03 ص

 

توقيت صلاة الظهر 12:30 م

 

موعد صلاة العصر 3:56 م

 

توقيت صلاة المغرب 6:35 م

 

موعد صلاة العشاء 7:48 م

 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

 

موعد صلاة ألفجر 4:59 ص

 

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

 

موعد صلاة العصر 4:03 م

 

توقيت صلاة المغرب 6:41 م

 

موعد صلاة العشاء 8:01

 

 

مواقيت الصلاة بالكويت

 

توقيت صلاة ألفجر 4:25 ص

 

موعد صلاة الظهر 11:56 ص

 

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

 

توقيت صلاة المغرب  6:01 م

 

مواقيت صلاة العشاء 7:17 م

 


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