اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطرة بالسويس.. صور

السبت، 21 مارس 2020 01:38 م
منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطرة بالسويس.. صور منع الباعة من دخول سوق السبت
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قام حي الجناين برئاسة عالية فريد، رئيس الحي والإدارات الهندسية والمتابعة بمنع الباعة من دخول سوق السبت بكبريت الخواطره بحي الجناين، فى المحافظة، تنفيذًا لقرار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية وإلغاء التجمعات والأسواق العشوائية علي مستوي أحياء السويس لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبمتابعة اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس.

وتم التأكيد علي الالتزام بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الباعة حفاظًا علي صحة المواطنين.

كان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد حظر تقديم الشيشة في جميع المقاهي والكافيتريات والمطاعم بنطاق المحافظة وعلي من يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيهًا ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في تقديمها مع التنبيه بغلق وتشميع أي منشأة تقدم الشيشة للرواد .

كما قرر محافظ السويس تعليق العمل بجميع الأسواق العشوائية المجمعة بجميع أحياء المحافظة لمدة 15 يومًا.

كما قرر اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، منح العاملين الذين ينطبق عليهم المواد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م "الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، الضغط، أمراض الكلي، الكبد، أمراض القلب، الأورام" وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يستثنى من القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية "خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وعمال نظافة الحدائق، والسائقين".

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس علي مديري الإدارات بمحافظة السويس والأحياء ومديريات الخدمات تنظيم العمل بالإدارة مع مراعاة أن يتواجد 50% من عدد العاملين وذلك لحسن سير العمل.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موجها مديرية الصحة بتكثيف العمل والبدء بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والارشادات للمواطنين لكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة.

وأكد "صقر"، علي أهمية الحفاظ علي أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس، مشددًا علي الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقاية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية.

منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطره بالسويس (5)
 
 
منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطره بالسويس (3)
 
 
منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطره بالسويس (4)
منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطره بالسويس (4)

 

منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطره بالسويس (1)

اللواء عبد المجيد صقر

محافظ السويس

السويس

اخبار السويس

فيروس كورونا

منع الشيشه

اغلاق الاسواق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. فض سوق الهياتم الإسبوعي ورفع فروشات التجار وتطهيره بالمحلة

السبت، 21 مارس 2020 01:05 م

الكورنيش وشوارع الإسكندرية خالية من المارة بعد الساعة السابعة مساءا لأول مرة.. والمحافظ يطلق مبادرة لمساعدة العمالة اليومية.. ويأمر بإخلاء سوق الجمعة وسوق الحمام.. وإغلاق 900 مركز تعليمى وجيم

السبت، 21 مارس 2020 01:07 ص

"سوق السيارات" خالى من البائعين والمواطنين

الجمعة، 20 مارس 2020 02:40 م

"صحة الشرقية" تغلق سوق الجمعة بمدينة العاشر من رمضان.. صور

الجمعة، 20 مارس 2020 02:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة