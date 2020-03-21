منع الباعة والمواطنين من دخول سوق السبت بكبريت الخواطرة بالسويس.. صور

السويس – السيد فلاح

قام حي الجناين برئاسة عالية فريد، رئيس الحي والإدارات الهندسية والمتابعة بمنع الباعة من دخول سوق السبت بكبريت الخواطره بحي الجناين، فى المحافظة، تنفيذًا لقرار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باتخاذ عدة إجراءات وقائية واحترازية وإلغاء التجمعات والأسواق العشوائية علي مستوي أحياء السويس لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبمتابعة اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس.

وتم التأكيد علي الالتزام بتنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الباعة حفاظًا علي صحة المواطنين.

كان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد حظر تقديم الشيشة في جميع المقاهي والكافيتريات والمطاعم بنطاق المحافظة وعلي من يخالف ذلك سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيهًا ومصادرة جميع الأدوات المستخدمة في تقديمها مع التنبيه بغلق وتشميع أي منشأة تقدم الشيشة للرواد .

كما قرر محافظ السويس تعليق العمل بجميع الأسواق العشوائية المجمعة بجميع أحياء المحافظة لمدة 15 يومًا.

كما قرر اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، منح العاملين الذين ينطبق عليهم المواد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020م "الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، الضغط، أمراض الكلي، الكبد، أمراض القلب، الأورام" وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

كما يستثنى من القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية "خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وعمال نظافة الحدائق، والسائقين".

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس علي مديري الإدارات بمحافظة السويس والأحياء ومديريات الخدمات تنظيم العمل بالإدارة مع مراعاة أن يتواجد 50% من عدد العاملين وذلك لحسن سير العمل.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موجها مديرية الصحة بتكثيف العمل والبدء بأعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشآت الحكومية والمديريات ودور العبادة والتوعية المستمرة والارشادات للمواطنين لكيفية التعامل وأسلوب الوقاية بمنازلهم وأماكن عملهم واتباع أساليب النظافة العامة وتطبيق توجيهات وزارة الصحة.

وأكد "صقر"، علي أهمية الحفاظ علي أن تستمر محافظة السويس خالية من الفيروس، مشددًا علي الجميع بتطبيق الطرق الاحترازية والوقاية وتوفير كافة الأدوات الوقائية بجميع المنشآت الحكومية.