منظمة العفو الدولية: مئات العمال محاصرين في قطر ومصابين بفيروس كورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت منظمة العفو الدولية، إصابة مئات العمال في قطر بفيروس كورونا، نظرا للمخيمات التي تقيمها الدوحة للعمال دون أي إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس.

وقالت المنظمة: "تفيد تقارير بأن أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر، وهي بمثابة مخيمات سكنية لعدد كبير من العمال المهاجرين - قد تم إغلاقها بشكل مُحكم بعد إصابة مئات من عمال البناء بفيروس كورونا".

وأكدت المنظمة، أن العمال والمهاجرين في قطر محاصرين ومعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، رغم أن العالم يصارع لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضافت المنظمة: "يتوجب على الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من فيروس كورونا، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين، وبدون تمييز".

ودعت المنظمة الدولية، النظام القطري، إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه الأزمة، وتمكينهم من الحصول على رواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل ومن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.