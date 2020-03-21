ملك هولندا فى خطاب استثنائى: لا يمكننا إيقاف كورونا..و2020 ستظل فى الذاكرة

كتب محمد تهامى زكى

ألقى ملك هولندا فيليم ألكسندر، خطابا إلى الشعب الهولندى، من قصر "هاوس تن بوش" فى لاهاى، فى ظل الظروف التى تعيشها هولندا بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يمكن إيقاف فيروس كورونا، لكن "الوحدة مع بعض قادرة على إيقافه"، وأن عام 2020 سيظل فى الذاكرة للأبد.

وأشاد الملك، فى خطابه أمس الجمعة، وفقا لموقع hashtag-holland، بالجهود العظيمة للعاملين فى القطاع الصحى، قائلا: "نحن فخورون بالخبراء فى معهد الصحة العامة والبيئة وخدمات الصحة البلدية وكل المؤسسات الأخرى التى ترشدنا الطريق على أساس البحث العلمى والخبرة.

ودعا الملك فيليم، إلى اتباع نصائحهم بشكل جيد، قائلا: "إنهم يواجهون ضغوطا شديدة، من المهم أن نواصل منحهم ثقتنا ونتبع إرشاداتهم، ليس لديهم سوى هدف واحد وهو أن نتجاوز جميعنا هذه الأزمة بأفضل ما يمكن وتقليص المخاطر على ّ الفئات الهشة إلى أدنى حد ممكن"، مضيفا أن الكثيرين قدموا جهودا استثنائية، وفخورون أيضا بعاملى الرعاية الصحية لدينا وكل القطاع الطبى.



ملك هولندا

كما أثنى الملك الهولندى، على أصحاب المهن الأخرى، قائلا: "الأشخاص الذين لا يمكن الاستغناء عنهم لكى لا تتوقف الحياة العامة والعاملون فى قطاع النقل والمتاجر والنظافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فى التعليم وحضانة الأطفال والمواصلات العامة والشرطة وكل الآخرين، من دونكم لما سارت الأمور.

وعبر الملك ويليم ألكسندر عن تعازيه لضحايا فيروس كورونا فى هولندا، ومعربا عن تقديره لكل من ساهم فى محاربة الفيروس ودعا فى الوقت نفسه إلى الوحدة، مشيرا إلى الأحوال و الظروف الحالية التى تعيشها هولندا، قائلا: "نفتقد نمط حياتنا العادي، بيئة العمل، النادى الرياضى، قهوة الصباح، عطلة نهاية الأسبوع العائلية، قداس الكنيسة"، مضيفا: "لحسن الحظ، يوجد الكثير مما نستطيع فعله، نحن نعرف من يحتاج إلى عناية إضافية من حولنا. هذا أمر علينا أن نتعاون من أجله ويجب على الناس إدراك ذلك.

وقال الملك فيليم:"لا يمكننا إيقاف فيروس كورونا، ولكن الوحدة مع بعض قادرة على إيقاف فيروس كورونا، فلنعمل ًمعا للتأكد من عدم شعور أى شخص بالتخلى عنهم"، مشيرا إلى العديد من الأمثلة للابتكار وأنشطة المساعدة، وأكد أن هذه الأنشطة ضرورية خاصة إذا ما استمرت الأزمة وربما إذا ساءت أكثر، مضيفا: " كورونا استنهضت الكثير جدا من إرادة الفعل والابتكار والتعاطف الإنسانى، هذه هى الصفات التى سنظل نحتاج إليها بشدة، ليس الآن فقط ولكن بالأخص لاحقا ربما أكثر صعوبة".

واختتم الملك خطابه بنبرة تفاؤل: "إذا حافظنا على انتباهنا وتضامننا ودفئنا الإنسانى فسننجح فى مواجهة الأزمة، 2020 ستكون سنة يتذكرها كل واحد منا طوال حياته، آمل وأتوقع أن الشعور بالتضامن والفخر هو ما سيجمعنا".

ووفقا للموقع الهولندى، يعتبر خطاب الملك فيليم، خطابا استثنائيا، حيث أن آخر مرة ألقى فيها الملك خطابا كان فى عام 2014، بعد حادثة سقوط الطائرة MH17 الهولندية فى الأراضى الأوكرانية.

وكانت السلطات الصحية فى هولندا، أعلنت عن وفاة 30 شخصا بفيروس كورونا ورصد 534 إصابة جديدة، أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالى للوفيات إلى 106 والإصابات إلى 2994.