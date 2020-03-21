اليوم السابع
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مكالمات الفيديو وسيلة ضحايا كورونا فى إيطاليا لوداع أحبائهم قبل الموت

السبت، 21 مارس 2020 05:17 م
مكالمات الفيديو وسيلة ضحايا كورونا فى إيطاليا لوداع أحبائهم قبل الموت ضحايا كورونا فى إيطاليا
كتبت هند عادل

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وصف  طبيب إيطإلى لحظات الموت الأخيرة للمرضى وهم يتوسلون لرؤية أحبائهم للمرة الأخيرة قبل أن يودعوا الحياة بعد تمكن فيروس كورونا من أجسامهم، ولم يجد الأطباء بالمستشفيات الإيطاليه وسيلة لمساعدة الضحايا الذين قاربوا على مفارقة الحياة إلا بلإجراء مكالمات فيديو مع اقاربهم لوداعهم الوداع الأخير.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية شهدت إيطاليا وفاة أكثر من 4032 حالة وفاة جراء الاصابه بفيروس كورونا، ووصف طبيب إيطإلى اللحظات الأخيرة المفجعة لعشرات مرضى ألفيروس التاجى قبل أن يستسلموا للفيروس القاتل، وقالت الدكتورة فرانشيسكا كورتيلارو ، التى تعمل فى مستشفى سان كارلو بوروميو فى ميلانو ، أن تشهد المرضى وهم يودعون أقاربهم قبل أن يموتوا بمفردهم.

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ووصفت الدكتورة كورتيلارو الشعور "الدرامي" بمشاهدة المرضى وهم يقولون وداعهم النهائى للأقارب ، بما فى ذلك جده اثرت على وداع حفيدتها الوداع الأخير وساعدها الأطباء فى إجراء مكالمة فيديو معها .

وقال الأطباء نرى المرضى يموتون بمفردهم  ونستمع إليهم وهم يتوسلون لتوديع أطفالهم وأحفادهم.

وقالت طبيبه لـ"ديلى ميل" بذلت قصارى جهدى لمساعدة جدة مريضة بفيروس كورونا المريضة بشدة قائله "أخرجت الهاتف واتصلت بحفيدتها بها عبر الفيديوو قالوا "وداعا" وذلك  قبل وفاه الجده بعد هذه المكالمه بعد سوء حالتها.

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يعد الدكتور كورتيلارو وأحدًا من آلاف الأطباء فى البلاد الذين يقاتلون على ما هو الخط الأمامى للفيروس التاجى فى أوروبا هناك حتى الآن أكثر من47 ألف مريض  حالة إصابة فى إيطاليا ، أكثر من أى بلد آخر فى القارة.

فى وقت سابق اليوم أظهرت لقطات مؤلمة مشاهد يائسة من الأطباء الذين يحأولون بشكل محموم علاج العديد من المرضى داخل وحدة العناية المركزة المؤقتة فى مستشفى إيطالي.

وقال طبيب" كل يوم نرى 50 إلى 60 مريضًا يأتون إلى قسم الطوارئ لدينا المصابين بالالتهاب الرئوى ومعظمهم حالتهم صعبة للغاية  لدرجة أنهم بحاجة إلى مستويات عالية جدًا من الأكسجين.


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ضحايا كورونا

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