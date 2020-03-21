مستشار الراحل ياسر عرفات: مصر تعمق إجراءات محاصرة كورونا بخطوات متسارعة

ريهام عبد الله

أشاد السياسى الفلسلطينى، محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، بالإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قائلا :"مصر تعمق إجراءات محاصرة كورونا بخطوات متسارعة".

وقال محمد رشيد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر اليوم السبت: "الأزهر يوقف صلاة الجمعة والجماعة بالجامع الأزهر بصورة مؤقتة لتحاشي فيروس كورونا، والكنيسة القبطية تعلن إغلاق جميع الكنائس لنفس الغاية.. مصر تعمق إجراءات محاصرة كورونا بخطوات متسارعة".



محمد رشيد

قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية :

اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر

أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله

ألا صلوا في بيوتكم

ألا صلوا في رحالكم

الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله

وعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفوري للقرار.

قالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.