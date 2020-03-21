مركز سموم الإسكندرية يحذر المواطنين من تناول أدوية دون استشارة طبيب

الإسكندرية أسماء على بدر

حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية من أدوية يتم استعمالها فى محاولة لتقليل اعراض او الاستشفاء السريع من فيروس كورونا وذلك بسبب الخوف الشديد الذى يعيش العالم وذلك دون استشارة الطبيب.

وأكد مركز السموم فى بيان صادر اليوم، أن بعض الأدوية تتعارض مع أدوية أخرى وسيتحول من جرعة عادية إلى جرعة سامة لذلك يجب عدم تناول أية عقاقير وأدوية دون استشارة الطبيب، موضحا أن لأى دواء اعراض جانبية يتابعها الطبيب ويوضح للمريض كيفية التعامل معها.

كما أكد مركز السموم أن العلاج الخاص بفيروس كورونا والذى يقلل من أعراضه ويساعد على الشفاء هو دواء متاكول فى السوق ومتواحد قبل ظهور فيروس كورونا وهو دواء يستخدم علاج بعض الأمراض المزمنة مثل الذئبة الحمراء وفى حالة سحب الدواء من السوق فهو يضر بمرضى آخرين .

كما أكد مركز السموم بجامعة الإسكندرية إن هذا الدواء وجرعة علاجه للفيروس المستجد مازالت تحت الدراسة السريرية ولا يمكن استعماله بالمنزل لمجرد الوقاية.

يذكر أن قالت كريستيل صغبينى رئيس مجلس إدارة شركة "سانوفى" مصر والسودان، إنه حدث جدل على مستوى عالى بخصوص الدواء الذى تطرحه الشركة، وهل هو قادر على مواجهة كورونا من عدمه، لافتة إلى أن الشركة لا تتردد فى بذل كل الجهود للتأكد من فاعلية الدواء وأى جهود من الممكن أن تساعد في علاج فيروس كورونا.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية أن الدواء الموجود حالياً لعلاج أمراض أخرى تم عمل اختبارات عليه على 36 مريض بفيروس كورونا، وأظهرت إشارات مبدئية أولى عن أنه كان فعال فى التعامل مع الفيروس، ولكنها إشارة مبدئية أولى تحتاج دراسات وتحليل أكثر، ومرحلة ثانية من التجارب.

وذكرت رئيس مجلس إدارة شركة "سانوفى" أن الدواء مطروح فى الأسواق فى مصر، مشيره إلى أن الدواء يجب أن يخضع لمرحلة ثانية من الدراسة، ووافقت عليها سلطات الدواء في فرنسا، لتدخل مرحلة أكبر لتتأكد من الأثر.

يذكر أن شركة الأدوية الفرنسية سانوفي تعمل مع هيئة حكومية أمريكية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد الذي تفشى في الصين وتقول الشركة إنه يمكن أن يكون لديها مصل جاهز للتجارب السريرية خلال عام.

وهناك 12 شركة أدوية أخرى على الأقل تعمل حاليا لتطوير لقاحات أو مضادات فيروسية وأدوية أخرى لمساعدة المصابين بالمرض القاتل الذي ينتشر بسرعة.

وقالت سانوفي إنها بدأت شراكة مع الهيئة الأمريكية لبحوث الطب الحيوي المتقدم والتطوير التابعة لوزارة الصحة في الولايات المتحدة.

وتنوي الشركة الفرنسية إجراء المزيد من الأبحاث على لقاح في مرحلة متقدمة قبل مرحلة التجارب السريرية وهو لقاح تم تطويره في السابق ضد فيروس التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في السنوات الأولى من الألفية الثالثة وتعتقد سانوفي أنه يمكن أن يحمي من فيروس كورونا الأحدث.