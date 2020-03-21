اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 05:10 م
خالد صلاح
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مراكز "كوينز" تضع حلولا سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

السبت، 21 مارس 2020 04:48 م
مراكز "كوينز" تضع حلولا سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة حل مشاكل المرأة بعد الحمل والرضاعة في مراكز كوين
تقرير خاص

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بعد الحمل والولادة يتغير جسم المرأة حيث تزيد منطقة الخصر والأرداف، وتتكون الدهون في منطقة البطن ويظهر الجلد مترهلاً، فضلا على ترهل الثديين خلال فترة الرضاعة الطبيعية، كل هذا يؤثر كثيراً على شعور المرأة بجمالها.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر تضع بعض الحلول لمشاكل المرأة بعد الحمل والرضاعة.

وأوضحت مراكز كوينز في حديثها لـ "اليوم السابع" إن هناك ثمة تغيرات تحدث للمرأة بعد الحمل والولادة منها حدوث ترهل في الثديين جراء الرضاعة الطبيعية، وفي بعض الحالات يحدث فقدان لأنسجة الثدي، مع حدوث ترهلات في منطقة البطن، بالإضافة إلي حدوث ترهلات في الذراعين، والفخذين، لأن هرمونات الحمل تحدث تغيراً في شكل الجسم بالكامل.

وهناك حلول تجعل المرأة تعيد شبابها ورشاقتها لما قبل الحمل والولادة، من خلال بروتوكول مدروس تم وضعه في مراكز كوينز، حيث يتم الجلوس مع المريض أولا للتعرف على ما يعاني منه من مشاكل، حتى نصل الي الحلول التي ترضيه.

5 حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها ما بعد الحمل والولادة
5 حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها ما بعد الحمل والولادة

 

ويمكن إجراء أكثر من إجراء تجميلي في نفس الوقت حيث يمكن عمل شد لترهلات البطن مع شفط الدهون، ويمكن حقن تلك الدهون في الثدي في حالة فقدان الأنسجة، ويمكن أيضا إجراء عمليات لرفع الثدي وشده، ويمكن استخدام تلك الدهون في حقنها في الوجه أو المؤخرة، وكل هذه الاجراءات تحدث بأمان كامل وبدون أي مضاعفات على الإطلاق.

والجدير بالذكر أنه يجب إجراء تلك العمليات التجميلية لدى طبيب ذو خبرة ومؤهل لإجراء تلك الجراحات التجميلية، وأن يكون لديه من الشهادات الكثيرة والخبرة والممارسة الطويلة.

ويجب اختيار مركز التجميل المرخص والذي يعمل به نخبة من الأطباء الاكفاء والمؤهلين لإجراء مثل هذه الجراحات التجميلية.

وبعد إجراء تلك الجراحات التجميلية تعود للمرأة جسمها ورشاقتها ما قبل الحمل والرضاعة والنتائج دائمة بشرط المحافظة عليها بإتباع نظام حياة صحي.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" للتجميل:

 عبر "فيس بوك":

https://www.facebook.com/QueensClinicsEgy

الانستجرام:

www.instagram.com/queensclinicsegypt

تويتر:

www.twitter.com/ClinicsBeauty

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الموقع الإلكتروني:

www.queensclinics-eg.com

 

للتواصل--مراكز-كوينز

 

الفريق-الطبي

 


مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر

الحمل

الرضاعة

ترهل الثدي

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