اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 03:59 ص
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مدينة نيس الفرنسية تفرض حظر تجول

السبت، 21 مارس 2020 03:00 ص
مدينة نيس الفرنسية تفرض حظر تجول كورونا ارشيفية
رويترز

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قال رئيس بلدية مدينة نيس الواقعة في منطقة الريفييرا الفرنسية إنه سيتم فرض حظر تجول في المدينة اعتبارا من مساء السبت.
 
واعتبر رئيس البلدية الإجراء ضروريا لتنفيذ تدابير الحجر الصارمة التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
 
وأضاف برنارد جونزاليز في حديث لقناة بي.إف.إم التلفزيونية "سيتم فرض حظر تجول.. هذا الإجراء يستهدف بالأساس أولئك الذين يجدون يصرون على التجمع ويتحدون السلطات العامة".
 
وسيبدأ الحظر من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الخامسة صباحا.

نيس

الريفييرا الفرنسية

كورونا

حظر تجول

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