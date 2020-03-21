اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 08:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير صحة شمال سيناء: لم يتم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا

السبت، 21 مارس 2020 08:24 ص
مدير صحة شمال سيناء: لم يتم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء اليوم السبت، انه لم تسجل أى حالات إصابة واشتباه إصابة فى شمال سيناء بـ كورونا، وقال مدير عام صحة شمال سيناء فى تصريح له اليوم  انه لاصحة لما تردد، بشأن وجود مريض بأحد المصانع  بوسط سيناء.

ودعا مجددا لعدم الانسياق وراء الشائعات، لافتا إلى أنه يعلن أولا بأول عن الجديد بشأن فحص الحالات ونتائجها .

وكان مدير صحة شمال سيناء اعلن فى وقت سابق انه جارى التنسيق مع الجهات الأمنية ومحافظ شمال سيناء ، بشأن فحص للمسافرين على مداخل محافظة شمال سيناء .

واوضح مدير صحة شمال سيناء ، ان الفحص لابد من اجراءات اخرى يلتزم بها الجميع  اهمها الحرص الشديد والاهتمام بغسل اليدين بالماء الجارى والصابون وتطهير الاسطح والارضيات بالكلور المخفف 1 جزء  كلور الى 9 اجزاء ماء، وعدم لمس الأسطح الملوثة وعدم وضع الأيدي الملوثة على العين والفم والوجه الا بعد الغسيل، ومنع القبلات والاحضان وفى حالة الإحساس  بأى أعراض استشارة الطبيب .

اضاف انه ليس  فقط "بالمطهرات ولا بالجوانتى والكمامة نقضى ونواجه المرض " واستطرد لابد من  تغيير عاداتنا للقضاء على الفيروس وأى مرض معدي آخر معروف أو غير معروف بتجنب أماكن الزحام ، وان  كل شخص يعتبر نفسه مريض ويتعامل مع الناس كأنهم مرضى ، وهذا كان مبدأ الصينيين فى التعامل مع الفيروس ونجحت فيه .

وسبق واعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، ان جميع حالات المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا تبين أنها سلبية ولم تكتشف أى حالة بشمال سيناء .

وكثفت فرق الطب الوقائي بمختلف الإدارات الصحية بمدن شمال سيناء جهودها بعمليات الرش والتطهير والتعقيم للمنشأت العامة والشوارع والمدارس وكليات جامعة العريش  ومراكز الشباب والمساجد والكنائس بتعاون مشترك مع الجهات المسئولة والمواطنين وشباب متطوعين بمراكز الشباب .

كما نشطت فى مدينة العريش والشيخ زويد ورفح مجموعات عمل تطوعية أهلية  تقوم بالتعاون مع فرق الطب الوقائى بأعمال تطهير وتعقيم للمساكن بالأحياء والشوارع .

 

 


شمال سيناء

العريش

سيناء

الطب الوقائى

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

التعليم العالى: 4.3 مليار تكلفة التحول التكنولوجى للدراسة بالجامعات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

هيئة الرعاية الصحية تطلق خطًا ساخنًا "15344" لحجز الكشف بالمستشفيات

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

النقل العام: وضع أجهزة تعقيم بالمحطات وكاشفات حرارة لفحص السائقين

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

التعليم لطلاب الثانوية: ضرورة الاستفادة من النماذج الاسترشادية فى تحصيل دروسكم

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

رغم قرار تأجيل القضايا.. هذه الدوائر تعمل بمحكمة الاستئناف

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

اليوم.. استمرار موجة الصقيع وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

طلب إحاطة للحكومة بإجراءات مشددة لحماية المواطنين من جشع التجار

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

الشرطة تواصل استهداف المراكز التعليمية للحد من الزحام ومواجهة كورونا

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

كيف فشلت محاولات الإخوان فى إثارة الشائعات ضد الدولة المصرية عن كورونا؟

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

"الكهرباء" تطمئن المواطنين: المحصل يرتدى كمامة ومزود بمواد مطهرة

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد أولياء الأمور والمعلمون من توقف الدراسة؟.. اعرف التفاصيل

محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة