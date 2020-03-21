مدير صحة شمال سيناء: لم يتم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء اليوم السبت، انه لم تسجل أى حالات إصابة واشتباه إصابة فى شمال سيناء بـ كورونا، وقال مدير عام صحة شمال سيناء فى تصريح له اليوم انه لاصحة لما تردد، بشأن وجود مريض بأحد المصانع بوسط سيناء.

ودعا مجددا لعدم الانسياق وراء الشائعات، لافتا إلى أنه يعلن أولا بأول عن الجديد بشأن فحص الحالات ونتائجها .

وكان مدير صحة شمال سيناء اعلن فى وقت سابق انه جارى التنسيق مع الجهات الأمنية ومحافظ شمال سيناء ، بشأن فحص للمسافرين على مداخل محافظة شمال سيناء .

واوضح مدير صحة شمال سيناء ، ان الفحص لابد من اجراءات اخرى يلتزم بها الجميع اهمها الحرص الشديد والاهتمام بغسل اليدين بالماء الجارى والصابون وتطهير الاسطح والارضيات بالكلور المخفف 1 جزء كلور الى 9 اجزاء ماء، وعدم لمس الأسطح الملوثة وعدم وضع الأيدي الملوثة على العين والفم والوجه الا بعد الغسيل، ومنع القبلات والاحضان وفى حالة الإحساس بأى أعراض استشارة الطبيب .

اضاف انه ليس فقط "بالمطهرات ولا بالجوانتى والكمامة نقضى ونواجه المرض " واستطرد لابد من تغيير عاداتنا للقضاء على الفيروس وأى مرض معدي آخر معروف أو غير معروف بتجنب أماكن الزحام ، وان كل شخص يعتبر نفسه مريض ويتعامل مع الناس كأنهم مرضى ، وهذا كان مبدأ الصينيين فى التعامل مع الفيروس ونجحت فيه .

وسبق واعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، ان جميع حالات المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا تبين أنها سلبية ولم تكتشف أى حالة بشمال سيناء .

وكثفت فرق الطب الوقائي بمختلف الإدارات الصحية بمدن شمال سيناء جهودها بعمليات الرش والتطهير والتعقيم للمنشأت العامة والشوارع والمدارس وكليات جامعة العريش ومراكز الشباب والمساجد والكنائس بتعاون مشترك مع الجهات المسئولة والمواطنين وشباب متطوعين بمراكز الشباب .

كما نشطت فى مدينة العريش والشيخ زويد ورفح مجموعات عمل تطوعية أهلية تقوم بالتعاون مع فرق الطب الوقائى بأعمال تطهير وتعقيم للمساكن بالأحياء والشوارع .