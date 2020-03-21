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محمد بن زايد مهنئا الأم فى عيدها: رمز العطاء تظل منبع القيم وصانعة الرجال

السبت، 21 مارس 2020 10:07 ص
محمد بن زايد مهنئا الأم فى عيدها: رمز العطاء تظل منبع القيم وصانعة الرجال الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد تهامى زكى

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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية إجلال ووفاء للأم الإماراتية وأمهات الشهداء، فى يوم عيد الأم، مؤكدا أن الأم ستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال.

وكتب الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه على تويتر: "فى يوم الأم، نوجه تحية إجلال ووفاء إلى الأم الإماراتية وأمهات الشهداء، رمز الوطنية والعطاء، ولكل الأمهات فى العالم، الأم كانت وستظل منبع القيم الأصيلة وصانعة الرجال ومربية الأجيال، كل عام وكل أم بخير".

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

من ناحية أخرى، قال ولى عهد أبو ظبى، إن السلطات فى الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وقال محمد بن زايد، إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، مضيفا أن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبو ظبى فى ظل الظروف الراهنة.

كما أكد ولى عهد أبو ظبى، إن برامج التحفيز فى أبوظبى تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادى والمالى فى الدولة، مضيفا: "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبو ظبى، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة فى ضوء التحديات الحالية.


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