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محكمة القضاء الإدارى تؤجل دعوى حل المجلس القومى للمرأة لجلسة 9 مايو

السبت، 21 مارس 2020 03:24 م
محكمة القضاء الإدارى تؤجل دعوى حل المجلس القومى للمرأة لجلسة 9 مايو مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت محكمة القضاء الادارى ، تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و 19لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة واعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمراة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المراة عن الرجال وبالمخالفة لنصوص الدستور، لجلسة 9 مايو المقبل لتصحيح شكل الدعوى والإعلان .

وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة .

وطالب علاء مصطفي مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.

وطالب مقيم الدعوى تصحيح شكل الدعوى وادخال خصوم جدد ، من بينهم وزير العدل ، وزير المالية ، وزير الداخلية ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

كما طلب التصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية ، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم ، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس .

 

 

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