محرمتهاش الهدية بس حرمتنا حضنها.. احتفال عيد الأم في زمن كورونا

كتب: مصطفي جابر

بمناسبة "عيد الأم" أجرت كاميرا "اليوم السابع" جولة في شوارع القاهرة لسؤال الجمهور عن كيفية الاحتفال بعيد الأم في زمن كورونا.

قال أحد الأشخاص إن كورونا لم تستطيع أن تمنعه من أن يقوم بشراء هدية لوالدتة، ولكنها أجبرته علي أن يقوم بفرض حجر صحي عليها حرصا علي سلامتها.

وأكدت أخري أنها للأسف منعتها من شراء هدية ولكنها تعهدت بشراء واحده لها بعد زوال تبك الفترة وأضاف أخر أنه سيقوم بشراء كحوليات ومطهرات لها بسبب الفيرس المنتشر.

وقال أحد الأطفال أنه سيقوم بشراء حزاء لها.

وكان تفشى الفيروس القاتل في 13 دولة حول العالم، فبعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية، بفرنسا، ثم ظهور أول حالة في نيبال، فقد أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل 13 دولة.

والدول التي حل بها هذا الفيرس بعد الصين، دولة نشأته، هي: اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، وهونج كونج، وسنغافورة، وماكاو، وفيتنام، ونيبال، وفرنسا، وأستراليا، وعلى الرغم من انتشاره تقريبا في جميع قارات العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه من المبكر جدًا اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولى.