اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

محرقة الجثث فى "بيرغامو" تعمل 24 ساعة ولا تستوعب أعداد ضحايا كورونا.. صور

السبت، 21 مارس 2020 03:13 م
محرقة الجثث فى "بيرغامو" تعمل 24 ساعة ولا تستوعب أعداد ضحايا كورونا.. صور الجيش الايطالى ينقل جثث ضحايا كورونا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف تقرير لصحيفة repubblica الإيطالية عن الوضع فى مقاطعة بيرغامو في إقليم لومبارديا بشمال إيطاليا مؤسف للغاية مع ارتفاع حالات الوفاة بشكل يومى لضحايا فيروس كورونا وهو ما لم تعد تقدر على استيعابه مستودع الجثث والمحرقة المخصصة لحرق الجثث.

 

الضحايا
 
وأوضح التقرير أن  في وسط  مقاطعة بيرغامو اصطف طابور طويل من المركبات العسكرية التى تستخدم لنقل التوابيت من مقبرة بيرغامو إلى محرقة الجثث في مناطق أخرى، بعد الزيادة الكبيرة فى حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا فى هذه المقاطعة.

وأشار التقرير أن مستودع الجثث في برغامو لم يكن قادراً على استيعاب نعش ضحايا الفيروس التاجي لأيام، وينطبق الشيء نفسه على فرن المحرقة  المخصصة للجثث، حيث يوجد محرقة واحدة فقط في المدينة وتعمل  على مدار 24 ساعة في اليوم لتتمكن من التخلص من جثث ضحايا فيروس كورونا .

الضحايا 2

ووصفت الصحيفة الإيطاليا مقاطعة برغامو بووهان الإيطالية حيث  لا تزال بيرغامو المقاطعة الأكثر تضرراً في إيطاليا  حتى الآن بتفشى فيروس كورونا .

وأشار التقرير أنه للتخفيف من الجثث في المقبرة مع عدم وجود مساحة إضافية كان الحل الذي تم تحديده للتعامل مع حالة الطوارئ هو استخدام مركبات الجيش، ويتم نقل ضحايا الفيروس التاجي إلى مناطق أخرى بدءًا من إميليا رومانيا. وتم نقل أول شحنات التوابيت كانت في مودينا.

نقل جثث كورونا فى ايطاليا

يأتى ذلك فى ظل الزيادة الكبيرة لأعداد المتوفين فى هذه لمدينة ومنطقة لومبارديا شمال ايطاليا حيث سجلت المقاطعة أمس وفاة نحو 380 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

ضحايا 3

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعا الاتحاد الأوروبي لاستخدام موارد من صندوق إغاثة تابع للاتحاد، يقدر حجمه بـ 500 مليار يورو، لحماية اقتصاد أوروبا من تأثير فيروس كورونا.


ايطاليا

كورونا فى ايطاليا

حرق الجثث فى ايطاليا

ضحايا كورونا فى ايطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بلومبرج: أطباء إيطاليا وأسبانيا يرتدون أكياس القمامة لحماية أنفسهم من كورونا

السبت، 21 مارس 2020 11:44 ص

دراسة: 99% من وفيات كورونا فى إيطاليا يعانون من أمراض مزمنة

السبت، 21 مارس 2020 11:18 ص

خسائر فاضحة لاقتصاد إيطاليا بسبب كورونا.. الناتج المحلى ينخفض 8%.. والنقد الدولى يتوقع ارتفاع الدين 137%.. والعجز يصل لـ2.6%.. عدد السياح يتراجع 60%.. والحكومة تطالب 500 مليار يورو لحماية اقتصاد أوروبا

السبت، 21 مارس 2020 03:30 ص

إيطاليا تبدأ باستخدام علاج لفيروس كورونا بعد ثبوت فاعليته

السبت، 21 مارس 2020 12:22 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة