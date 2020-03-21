اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يقرر إجراءات جديدة دعما للاحتياطات من كورونا .. تعرف عليها

السبت، 21 مارس 2020 10:50 م
محافظ شمال سيناء يقرر إجراءات جديدة دعما للاحتياطات من كورونا .. تعرف عليها اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارت داعمة للأحتياطات التى تتخذها الدولة احترازا من وباء كورونا .

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء أن القرارات التى أصدرها المحافظ :

حذر إقامة حفلات الأفراح وسرادقات العزاء أو إقامته في دور المناسبات ، مع اقتصار العزاء علي تشييع الجنازة.

حذر تشغيل النوادي والصالات المخصصة للأفراح وغيرها من المناسبات سواء التابعة للمصالح الحكومية أو الفنادق الخاصة مثل قاعة الماسة وسويس إن ولانا وقمر الزمان وغيرها من القاعات.

منع إقامة الفاعليات التي تقيمها مجالس المدن ووحدات الجهاز الإداري بشمال سيناء ، مع إحالة المخالفين للمسائلة القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي تخالف توقيت الإغلاق المنصوص عليها بقرار  رئيس الوزراء مثل الكافتريات والمطاعم والمقاهي والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية، كغلق المنشأة وتشميعها علي الفور وتحرير محضر وغرامة رادعة.

وفى سياق متصل ، أعلنت مديرية التضامن بشمال سيناء عن عدم تلقي شكاوي ورقية من المواطنين بمكتب مدير عام المديرية أو مكتب خدمة المواطنين والاقتصار علي تقديم الشكاوي علي رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والخط الساخن ، أو علي تليفونات المديرية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد حيث يأتي أن هذا الإجراء للحد من احتمالات العدوي من الفيروس وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمال لانتقال العدوي نتيجة الاختلاط.

وكان مركز شباب 6 اكتوبر بمدينة العريش، اعلن تنفيذه مبادرة تستهدف توفير ادوات التطهير للأهالى لاستعمالها فى اعمال التعقيم .                                                                                                                                                                                                             ويجرى تنفيذ المبادرة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وتأتى فى إطار حرص المركز على التفاعل مع المجتمع السيناوى وللظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .

واوضح بيان مركز الشباب انه عقد اجتماع مع قادة المجموعة الكشفية للمركز والعمل التطوعى وتم الاتفاق على تنفيذ التطهير والتعقيم للأحياء من خلال توفير الكلور وعمل ملصقات توعية وتوفير أجهزة الرش ، وتوفير رشاشات صغيرة توزع على وسائل النقل.

وتقوم  بالتوزيع مجموعات العمل ، بعد تحديد الاماكن التى سيتم فيها التنفيذ وتنفذها المجموعات الكشفية والإرشادية والتطوع . 

 

 


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