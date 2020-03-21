محافظ بورسعيد يتفقد المخابز لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت المخابز للتعرف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها فى إطار خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال جولة بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه تأكد اللواء عادل الغضبان ، من سير العمل بالمخابز بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين، حيث التقى بعدد من المواطنين خلال جولته وأكد لهم ضرورة منع التكدس والازدحام فى الأسواق أو المخابز واتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان فى سلوكيات الشراء، قائلا" نعمل جميعا من أجل الوطن ولابد أن يشعر المواطن بجهود الدولة فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، كما نوه المحافظ لأهمية وعى المواطن خلال هذه الفترة الحرجة والاستفادة من دروس الدول الأخرى وذلك تجنبا لنشر الوباء المستجد كما حدث بعدد من البلدان ، والتزام المنازل وعدم النزول الا للضرورة حفاظا على حياة الجميع وإعلاء للمصلحة العامة .

كما أوضح المحافظ أن المخابز والاسواق تعمل على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين، ولا داعى للتكالب على السلع الغذائية والتكدس فى الأسواق، خاصة أن المحافظة اهتمت بشكل كبير بإنشاء الأسواق الحضارية ومحاربة الاسواق العشوائية ، ولذلك لابد من تطبيق السلوكيات الحضارية المنظمة خاصة فى هذا الوقت .

ووجه المحافظ عدد من الإرشادات للمواطنين أهمهما عدم اصطحاب الأطفال الى الشوارع، وعدم الوقوف فى تجمعات كبيرة، قائلا "حافظوا على نفسكم وأولادكم وبلدكم لا توجد أغلى من الصحة، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات للمحافظة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد اتخذت اجراءات وقائية مشددة فى هذا الشأن ومنها تشكيل لجنة لإدارة الازمة والتى تنفرد بها محافظة بورسعيد عن غيرها ، لتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتداعيات الفيروس المستجد ، مشيرا أن الأوضاع مستقرة فى المحافظة ولا يوجد أى داعى للتكدس والازدحام، والالتفات للشائعات التى من شأنها تثير الفزع فى قلوب المواطنين، لافتا ان هذا الوقت يحتاج تعاون المواطنين مع جهود كافة الاجهزة التنفيذية التى تعمل ليلا نهارا للخروج من هذه المحنة ، داعيا أن تمر هذه المرحلة على مصرنا الحبيبة بالسلام والأمان .