محافظ بورسعيد يتفقد الأعمال القائمة بحديقة فريال ومحطة صرف الضواحى.. صور

بورسعيد – السيد فلاح- محمد فرج

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم السبت، بجولة تفقدية لحديقة فريال بنطاق حى الشرق، وذلك لمتابعة سير العمل الجارى بها وآخر التطورات فى تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالحديقة والتى تأتى ضمن مبادرة حدائق بلا أسوار الذى أطلقتها محافظة بورسعيد، من منطلق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

استعرض اللواء عادل الغضبان خلال الجولة، معدلات التنفيذ التى تمت بالحديقة طبقا للمخطط العام لعملية التطوير التى تجرى بالحديقة، فى إطار الشكل الجمالى للمنطقة بما يتواكب مع أعمال التطوير بالمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد على أن حديقة فريال تعتبر ذات أهمية خاصة نظرا لتاريخها العريق وأنها شهدت احتفالية افتتاح قناة السويس، ولابد من تطويرها على أعلى مستوى مشيرًا أن افتتاح أعمال التطوير بالحديقة سيكون افتتاح كبير يليق بالحدث وبمشاركة جميع أجهزة الدولة، لتجسيد التاريح والحضارة والتطور والرقى .

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن مبادرة حدائق بلا اسوار تعتبر من أفضل المبادرات الخدمية التى تم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة عامة وإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالمناطق الخدمية والحيوية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بالمحافظة، مشدداً على أنه تنفيذ الأعمال الجارية داخل الحديقة على أعلى مستوى، ومعالجة جميع الأشجار الموجودة بداخلها، والانتهاء من العمل طبقا للمخطط الزمنى .

كما أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت ظهرا، جولة ميدانية، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بمحطة صرف الصحى بشارع البترول بحى الضواحى، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومدير قطاع بورسعيد لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب .

واستعرض اللواء عادل الغضبان، آخر ما تم إنجازه حتى الآن من معدلات التنفيذ والتعرف على المراحل المتبقية للانتهاء من المشروع، مشددا على ضرورة تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة لتحمل ضغط الكثافة السكانية فى هذه المنطقة، خاصة أنها تخدم أحياؤ الزهور والضواحى والذى يمثلان أكبر الأحياء كثافة سكانية .

وأكد المحافظ أن محطة الصرف الصحى بحى الضواحى تأنى بالتزامن مع إقامة عدد من المشروعات الخدمية بنطاق الحى ضمن سلسلة المشروعات التى شهدتها محافظة بورسعيد فى مختلف المجالات شرقا وغربا وجنوبا، لافتا متابعته المستمرة أولا باول لحين الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بشارع البترول والذى يعد من الشوارع المهمة بحى الضواحى .

وفى سياق آخر تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت المخابز للتعرف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخلها فى إطار خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال جولة بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانبه تأكد اللواء عادل الغضبان، من سير العمل بالمخابز بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين، حيث التقى بعدد من المواطنين خلال جولته وأكد لهم ضرورة منع التكدس والازدحام فى الأسواق أو المخابز واتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان فى سلوكيات الشراء، قائلا" نعمل جميعا من أجل الوطن ولابد أن يشعر المواطن بجهود الدولة فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، كما نوه المحافظ لأهمية وعى المواطن خلال هذه الفترة الحرجة والاستفادة من دروس الدول الأخرى وذلك تجنبا لنشر الوباء المستجد كما حدث بعدد من البلدان، والتزام المنازل وعدم النزول الا للضرورة حفاظا على حياة الجميع وإعلاء للمصلحة العامة .

كما أوضح المحافظ أن المخابز والاسواق تعمل على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين، ولا داعى للتكالب على السلع الغذائية والتكدس فى الأسواق، خاصة أن المحافظة اهتمت بشكل كبير بإنشاء الأسواق الحضارية ومحاربة الاسواق العشوائية، ولذلك لابد من تطبيق السلوكيات الحضارية المنظمة خاصة فى هذا الوقت .

ووجه المحافظ عدد من الإرشادات للمواطنين أهمهما عدم اصطحاب الأطفال الى الشوارع، وعدم الوقوف فى تجمعات كبيرة، قائلا "حافظوا على نفسكم وأولادكم وبلدكم لا توجد أغلى من الصحة، وعلى الجميع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات للمحافظة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد اتخذت اجراءات وقائية مشددة فى هذا الشأن ومنها تشكيل لجنة لإدارة الازمة والتى تنفرد بها محافظة بورسعيد عن غيرها، لتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتداعيات الفيروس المستجد، مشيرا أن الأوضاع مستقرة فى المحافظة ولا يوجد أى داعى للتكدس والازدحام، والالتفات للشائعات التى من شأنها تثير الفزع فى قلوب المواطنين، لافتا ان هذا الوقت يحتاج تعاون المواطنين مع جهود كافة الاجهزة التنفيذية التى تعمل ليلا نهارا للخروج من هذه المحنة، داعيا أن تمر هذه المرحلة على مصرنا الحبيبة بالسلام والأمان.