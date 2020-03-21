اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات ويحذر المخالفين للتعليمات

السبت، 21 مارس 2020 11:22 م
محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات ويحذر المخالفين للتعليمات محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ قرار غلق المحلات
بورسعيد - السيد فلاح

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أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد جولة تفقدية لمتابعة مدى تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهى، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  الذى صدر بشأن إغلاق المحلات والمطاعم والمقاهى من بعد السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأشاد محافظ بورسعيد، باستجابة الغالبية العظمي من أبناء المحافظة لقرار الغلق موكدًا بانة ليس بجديد علي أبناء بورسعيد في الوقوف صفا واحدًا مع  الأجهزة التنفيذية وهو ماظهر جليا في التعاون لمواجهة الفيرس المستجد.

وخلال جولته التفقدية، حذر المحافظ المخالفين للتعليمات مؤكدًا على تطبيق العقوبة على من لا يلتزم بقرارات الدولة بشأن قرار الغلق، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمان حفاظًا على الصحة العامة لكافة المواطنين.

وحرص محافظ بورسعيد على الالتقاء بعدد من المواطنين، لتوعيتهم بخطورة المرحلة الراهنة وأهمية الالتزام بالتعليمات  وعدم المخالفة لها  والتى من شأنها تسبب ضررا للجميع، مشيرًا إلي أن الإجراءات المتخذه من قبل الحكومة المصرية يجب تنفيذها على اعلى درجة من الدقة حتى نستطيع التغلب على تداعيات الفيروس المستجد ك، داعيا المولى ان يحفظ مصر وطن وشعب وقيادة.

انتظمت محافظة بورسعيد فى السابعة مساءً بقرار غلق المحلات والكافيهات والمولات والمطاعم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم باغلاق المحلات فى السابعة مساءا وحتى السادسة صباحًا.

ونفذت معظم محلات المحافظة التى شملها القرار الإغلاق طواعية، وبادروا هم بالتنفيذ من اجل مواجهة  تداعيات فيرس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى قام المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد بمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وبالتعاون مع كلية الطب ببورسعيد، حيث قام الدكتور خالد صبرى، عميد كلية الطب بتوفير طبيب فى كل شيفت بغرفة عمليات المحافظة للرد على المواطنين بشأن الفيروس المستجد والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الصحى حول أخر التطورات التى تنتج فى هذا الشأن ، وتلقى بلاغات المواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر خلال هذه الفترة الحرجة بالإضافة إلى تشكيل لجنة إدارة الأزمات لمتابعة الموقف الوبائى الحالى وتنفيذ خطط وبرنامج مواجهة الفيرس على أعلى درجة من الدقة، وذلك فى إطار تكثيف الجهود والعمل الدورى فى كافة النواحى لمجابهة مخاطر الوباء الحالى، هذا وقد تم تخصيص خط الساخن لاستقبال بلاغات الحالات المشتبه فيها من فيروس كورونا، علي الرقم 01201461916.

 

 

 

 


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