محافظ المنيا يوجه بتنفيذ حملات مرورية مفاجئة لتأكد قرار إغلاق المحلات

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بتنفيذ حملات مرورية مفاجأة، على بعض مراكز المحافظة، للتأكد من تواجد المستلزمات الطبية والأدوية وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، بالإضافة الى متابعة تنفيذ قرارات الدولة، الصادرة بغلق المطاعم والمقاهي والكاقتيريات والكافيهات، من الـ 7 مساءً إلى الـ 6 صباحاً، حتى 31 مارس الجاري.

أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، الوقائية لمواجهه فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش، بجميع مراكز المحافظة، لضمان تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المطاعم والمقاهي والكاقتيريات والكافيهات.

وجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

تابع نائب المحافظ، خلال جولته على مراكز المنيا، وأبو قرقاص، وملوي، وديرمواس، مدى توافر المستلزمات والأدوية، وعدم التلاعب بالأسعار، بالصيدليات، وشركات المستلزمات الطبية، بحضور الدكتور محمد عارف، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، والأمن، ومسئولي الوحدات المحلية، والأجهزة المعنية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر والغلق، لصيدليات بالمنيا، وأبو قرقاص، تنوعت بين عدم وجود صيدلي، وضبط مستحضرات مجهولة المصدر، والامتناع عن البيع لعدد من الأدوية، والمستحضرات.

وفي مركز ملوي، تم المرور علي إحدى شركات المستلزمات الطبية، وتم ضبط ادوية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، كما تم ضبط عبوة أدوية مصنفة من الجدول الثالث مخدرات، طبقاً لقانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وتم تحريزهم وتحرير محضر بالمخالفات كم تم ضبط مخزنان بدون ترخيص، أحدهما بالدور العلوي والأخر بالأرضي لمستلزمات وأجهزة طبية، وتم وضع الشمع الأحمر " التشميع" وتحرير محضر بالمخالفة للعرض علي النيابة العامة.

كما تابع نائب المحافظ، الحالة العامة داخل مستشفى المنيا العام، ومستشفى ابوقرقاص ، للتأكد من انضباط سير العمل وتواجد طاقم الأطباء والممرضين، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية، وتم التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الطبية لاستقبال الحالات المرضية.



