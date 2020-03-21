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محافظ المنيا: نتصدى للسوق السوداء فى الأدوية ووسائل التعقيم

السبت، 21 مارس 2020 09:59 م
محافظ المنيا: نتصدى للسوق السوداء فى الأدوية ووسائل التعقيم محافظ المنيا
كتب عامر مصطفى

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قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن الجميع داخل المحافظ التزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم بداية من الساعة السابعة مساءا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
وأضاف خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم التصدي لكل ما يحدث في السوق السوداء في أدوات التعقيم.
 
 
وأشار اللواء أسامة القاضي، إلى أنه يتم التفتيش على الصيداليات مع وجود متخصص من وزارة الصحة للتأكد من الإجراءات المتبعة، وتم اكتشاف صيدلية تقوم ببيع الأدوية بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات ضدها.
 
 
وكشف محافظ المنيا، أنه تم الامتثال لقرارات وزارة الأوقاف بغلق المساجد مع الالتزام برفع الآذان فقط، وذلك طوال المدة المخصصة لذلك المستمرة على مدار أسبوعين.

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