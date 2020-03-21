محافظ المنيا: ضبط 45 مخالفة خلال حملات رقابية على الأسواق والمحلات

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تواصل تنظيم الحملات على الأسواق، حيث حررت 45 مخالفة تموينية، على مستوي جميع مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع اي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وأضاف المحافظ أن تلك الإجراءات، تأتي تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ علي الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 45 محضراً في مجالي المخابز والأسواق، منها 14 مخالفة في مجال المخابز، منها 5 نقص وزن، و6 عدم مطابقة للمواصفات، و3 مخالفات اخري، بالإضافة الى، 31 مخالفة تموينية في مجال الأسواق، منها، 7 عدم اعلان عن الأسعار، ومحضراً لانتهاء تاريخ الصلاحية، و3 بدون ترخيص، و2 لسلع مجهولة المصدر، و3 لعدم وجود شهادة صحية، و15 محضر لتجار التموين.

وكانت المحافظة اتخذت عدد من الاجراءات الاحترازية ،لضبط الاسواق ومنع تلاعب التجار بالمواطنين، واستغلال ما تمر به البلاد، وشدد المحافظ بضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية من اجل ضبط الاسعار سواء كانت الغرفة التجارية والتموين ، وجهاز حماية المستهلك.