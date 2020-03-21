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محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لعقار حلوان المنهار

السبت، 21 مارس 2020 10:57 ص
محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لعقار حلوان المنهار انهيار عقار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار العزبة البحرية المنهار بحلوان وبيان مدى تأثرها من الانهيار مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .

وشدد محافظ القاهرة على رئيس حى حلوان بسرعة عمل الصلبات و التحفظات اللازمة حول العقار لتأمين سلامة المارة و العقارات المجاورة، كما وجه محافظ القاهرة لمديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً بانهيار عقار بالعزبة البحرية بحى حلوان مكون من ارضى ودورين حوائط حاملة و اسقف خشبية مما أسفر عن وفاة 3 أطفال وانقاذ جدتهم من تحت الأنقاض .

وكان لقى 3 أطفال مصرعهم، وأصيبت جدتهم فى انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، بعدما انتشالهم قوات الحماية المدنية، من أسفل ركام العقار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بانهيار منزل بالعزبة البحرية بحلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون أمنى بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة المتواجدين فى الشارع.

وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإخلاء العقارات المجاورة وتم انتشال جثث 3 أطفال والعثور على جدتهم مصابة بإصابات بالغة ونقلوإلى المستشفى.

كشفت معاينة نيابة حلوان أن العقار المنهار مكون من 3 طوابق، وأمرت باستدعاء مالكه كما استمعت النيابة لأقوال المصابين وطلبت من المستشفى تقرير عن حالتهم الطبية.

وكان فريق من نيابة حلوان، انتقل لمعاينة عقار انهار بمنطقة العزبة البحرية، كما انتقلت النيابة الى المستشفى للاستعلام عن الحالة الطبية للمصابين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة


حلوان

انهيار عقار

القاهرة

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انهيار منزل بحلوان

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