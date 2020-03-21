محافظ الشرقية يغلق 11 كافية ومحلًا تجاريًا لعدم التزامهم بمواعيد العمل

كان تجول المحافظ في شوارع الزقازيق، ورصد كافيه بطريق الرملية غير متلزم بقرار الغلق الصادر من الساعه السابعة مساءً، وكلف رئيس مركز الزقازيق، بغلق مكان مقام المخالفة يستخدم ( فوتوسيشن) بمنطقه الرملية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي قرية تل حوين التابعة لرئاسة مركز الزقازيق للتأكد من تنفيذ قرار الغلق الصادر للمقاهي والمحال التجارية حيث تلاحظ عدم التزام أصحاب ( كافيتريا – محل تأجير فساتين زفاف – ورشه ألمونتال – محل اكسسوارات – محل بويات ) بتنفيذ قرار الغلق، ليصدر المحافظ أوامر لرئيس مركز الزقازيق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ قرار الغلق للحد من التجمعات وحفاظا علي صحة وسلامه المواطنين.

إنتقل محافظ الشرقية ومرافقوه لقرية بندف التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح ليأمر رئيس المركز بغلق كافيتريا ومحل اكسسوار سيارات وموتوسيكلات لعدم إلتزام صاحبهما بتنفيذ قرار الغلق الصادر للمنشآت التجارية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بإستمرار المرورعلي المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي و النوادي الليليه والمراكز التجاريه والمولات التجارية للتأكد من التزام أصحابها بقرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يشار ان المحافظة شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.