اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: المجتمع المدني ساهم بـ150 ماكينة رش للتطهير والتعقيم

السبت، 21 مارس 2020 03:13 م
محافظ الدقهلية: المجتمع المدني ساهم بـ150 ماكينة رش للتطهير والتعقيم محافظ الدقهلية يتسلم مكن الرش
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه تم توفير 150 ماكينة للرش والتطهير والتعقيم من خلال احدى المؤسسات الاستثمارية فى مجال الانتاج الزراعى بمحافظة الدقهلية، وقد جه المحافظ الشكر والتقدير لمسئولي المؤسسة ودعمهم ومبادرتهم الطيبة والتى تؤكد اصالة معدن الشعب المصري وانتمائه العميق لبلدهم والذى دائما مايظهر وقت الأزمات.

 وأشار المحافظ ان هذا الدعم يساهم وفى توسيع واستمرار تنفيذ منظومة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا على اوسع نطاق واوضح د. مختار ان هناك متابعة على مدار الساعة لتنفيذ حزمة الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل اجهزة المحافظة وخاصة أعمال التطهير  والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة، واكد ان هناك سعى مستمر من جانبه لتعزيز مبادرات ومساهمات المجتمع المدني فى هذا الشأن والعمل على  توفر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وأضاف المحافظ ان عمليات والتطهير التعقيم تتم بشكل دوري وبصورة مستمرة للوقاية من الفيروس مؤكدا على اهميه التوعية من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن والمراكز والقرى ضمانا لسلامة وصحة مواطني الدقهلية.

جاء ذلك فى اطار تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتعزيز دور المجتمع المدنى فى المشاركة مع اجهزة الدولة فى كافة المحافظات دعما لمنظومة الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشارة وذلك من خلال تكثيف عمليات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت واماكن التجمعات على مستوى الجمهورية.

يذكر ان شنت محافظة الدقهلية برئاسة هيثم الشيخ نائب المحافظ، حملة مكبرة بنطاق حي غرب وشرق ومركز المنصورة ومدينة طلخا، بمشاركة سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، بالإضافة الي مشاركة 5 لجان من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة.

شملت الحملة المرور علي كافة شوارع مدينة المنصورة وشوارع مركز المنصورة  ومدينة طلخا.

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الدقهلية

محافظة الدقهلية

فيروس الكورونا

محافظ الدقهلية

التطهير والتعقيم من الكورونا

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