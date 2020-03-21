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محافظ البحيرة: انتهاء أعمال احلال وتجديد 6 كبارى على المجارى المائية

السبت، 21 مارس 2020 03:42 م
محافظ البحيرة: انتهاء أعمال احلال وتجديد 6 كبارى على المجارى المائية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها، مشدداً على التنسيق والمتابعة المستمرة مع إدارة الري والصرف لأعمال الاحلال والتجديد وتطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 6 كبارى بإشراف الإدارة العامة لمشروعات التوسع الأفقي بغرب الدلتا بدمنهور وهى" كوبرى كيل _كوبرى ترعة محلة كيل _كوبرى ترعة القانونية -كوبرى ترعة حفص - استكمال كوبرى البريجات على الرياح البحيرى" بإشراف الادارة العامة لمشروعات التوسع الأفقي بغرب الدلتا بدمنهور،  مضيفا  انه جارى العمل بتنفيذ كوبرى دمسنا  على ترعة المحمودية و كوبرى  ترعة القروى و كوبري  ترعة التسعمائة بزمام الإدارة العامة لرى البحيرة بإشراف الإدارة العامة لمشروعات التوسع الأفقي بغرب الدلتا .

من جانبه اكد المهندس عامر شكري مدير مديرية الري انه تم تنفيذ أعمال التطهير أمام تغطيه مصرف حوض 6 على مصرف الوسطانى العمومى مع النقل خارج موقع الكتلة السكنية لمنطقه الأربعمائة بقريه دفشو حيث يتم تطهير تلك المسافة بصفه دوريه نظرا لوجود كتله سكنيه كثيفه حيث تم الدفع بمعدات التشغيل الذاتي، وكذلك تنفيذ الصيانة واصلاح العطل بوحدة محطة رفع الافندية بهندسة كوم حماده، و متابعة اعمال تطهير غرف مجمعات منطقة الخندق الغربى بالإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة.

وأشار مدير مديرية الرى، إلى قيام قسم الصيانة بالإدارة العامة لرى البحيرة بعمل اصلاح وصيانه بدالة فزارة بهندسة رى رشيد و اعمال تطهير ونزع حشائش ترعه جنابيه عزت بزمام هندسة رى الدلنجات تفتيش رى الحاجر الإدارة العامة لرى النوبارية .


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