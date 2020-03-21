اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحر الأحمر: استمرار عمليات تعقيم المنشآت السياحية والحكومية للوقاية من "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 04:34 م
محافظ البحر الأحمر: استمرار عمليات تعقيم المنشآت السياحية والحكومية للوقاية من "كورونا" محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشأت الحكومية والسياحية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق والمحال التجارية والصيدليات وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لاحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

كما أكد علي إحالة محتكري السلع ومن يقوم برفع الأسعار للنيابة العامة، وذلك في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويأتي ذلك فى ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ في بيان له اليوم السبت أنه يتابع يومياً الحملات المكبرة من المدن بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية، للمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشأت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة بالإلتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

وشدد على المسئولين بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق بإستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

ثمن محافظ البحر الأحمر، جهود الحكومة لإجراءاتها الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بالالتزام بإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، وأشاد بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء البحر الأحمر بجميع أنحاء المحافظة وإستجابتهم السريعة بالإلتزام بقرارات الحكومة.

 

 


البحرالاحمر

اخبار مصر

اعمال التطهير والتعقيم بالغردقة

غلق المحال التجارية

محافظ البحر الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 21-3-2020

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

الحكومة: التبرع لمواجهة كورونا على حساب صندوق تحيا مصر037037 مواجهة الكوارث

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

لماذا انهارت إيطاليا أمام كورونا؟.. أرقام مرعبة ومشاهد مؤلمة "فيديو"

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة