محافظ البحر الأحمر: استمرار عمليات تعقيم المنشآت السياحية والحكومية للوقاية من "كورونا"

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على تكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمنشأت الحكومية والسياحية والمديريات الخدمية ودور العبادة والتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق والمحال التجارية والصيدليات وأماكن بيع المنظفات والمطهرات لاحكام الرقابة والسيطرة وعدم استغلال المواطنين.

كما أكد علي إحالة محتكري السلع ومن يقوم برفع الأسعار للنيابة العامة، وذلك في كل مدن المحافظة من شمالها إلى جنوبها، ويأتي ذلك فى ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح المحافظ في بيان له اليوم السبت أنه يتابع يومياً الحملات المكبرة من المدن بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن البحر الأحمر والجهات المعنية، للمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشأت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيهة ووحدات الطعام المتنقلة بالإلتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.

وشدد على المسئولين بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الإلتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق بإستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت.

ثمن محافظ البحر الأحمر، جهود الحكومة لإجراءاتها الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مناشداً المواطنين بالالتزام بإرشادات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، وعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، وأشاد بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء البحر الأحمر بجميع أنحاء المحافظة وإستجابتهم السريعة بالإلتزام بقرارات الحكومة.