محافظ الإسكندرية يعمم منشور لاستبدال مسمي "معاق ذهنيًا" إلى متلازمة داون

الإسكندرية جاكلين منير

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بتعميم منشورا لإلزام كافة المديريات التابعة لمحافظة الإسكندرية، باستبدال مسمي معاق ذهنيًا ومتخلف عقليًا لأصحاب متلازمة داون وكتابة التشخيص الطبي فقط وهو "متلازمة داون"

يأتي هذا المنشور تزامنًا مع اليوم العالمي لمتلازمة داون. ومن منطلق حرص محافظة الإسكندرية على تقديم كامل الدعم والرعاية والاهتمام بجميع أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات مشددة للجهات المعنية لصالح ذوي الاحتياجات، مؤكدا على اهتمامه بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم وتوفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة بالشكل الذي يضمن دمجهم في المجتمع، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم

وأبرز تعليمات محافظ الإسكندرية جاءت للجهات المختصة بعدم إصدار أي تراخيص للعقارات والمنشآت الجديدة إلا بعد توافر منحدرات للمعاقين بها في الرسوم الهندسية الخاصة بها، كما أصدر المحافظ تعليمات بتخصيص عدد 2 كابينة بكبائن استانلي مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، كما أشار إلى أنه تم عمل رامب خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في الشاطيء الذي تم تخصيصه بالمجان للمصطافين.

وأصدر المحافظ تعليماته للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بالسماح لذوي الاحتياجات الخاصة وشخص من ذويهم بركوب الأتوبيسات أو الترام مجانا دون دفع أي أجرة والتنبيه على المحصلين بحسن التعامل معهم، وأكد أنه سيتم معاقبة أي مخالف أو مقصر في ذلك.

كما صرح أنه سيتم تخصيص موظفان من الديوان العام بالمحافظة لتلقي شكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة فقط وحل مشاكلهم. وكذلك أكد أنه سيتم تكريم الأبطال وإعطائهم مكافآت خاصة تشجيعا لهم علي الاستمرار في إحراز بطولات لرفع اسم مصر عاليا