اليوم السابع
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ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

محافظ الإسكندرية: إيقاف كافة الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين

السبت، 21 مارس 2020 11:29 م
محافظ الإسكندرية: إيقاف كافة الأسواق الأسبوعية لمدة أسبوعين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه سيتم إيقاف كافة أنشطة الأسواق الأسبوعية كسوق الجمعة وأسواق بيع الطيور والحيوانات وغيرها على مستوي المحافظة وذلك لمدة أسبوعين ولحين إشعار آخر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء ما تقوم به الدولة من إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر بالمداومة على أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة علي مستوي الأحياء وخاصة بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأكد الشريف علي ضرورة إتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعمال النظافة خلال أعمال التطهير، والإلتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية. واصفا إياهم بجنود النظافة، وذلك فى إطار حرص محافظ الاسكندرية علي سلامة عمال النظافة بالإسكندرية وضمان توفير كافة أدوات السلامة لهم. مقدمًا الشكر لهم على المجهودات التى بذلوها خلال الفترة الماضية.

كما قدم الشريف الشكر لكافة المبادرات والجهود التي قام بها عدد من نواب الإسكندرية والأحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، مساء اليوم، للحملة المكبرة التى تقوم بها شركة نهضة مصر لتطهير الصناديق بشوارع الإسكندرية. بحضور المهندس أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر، والجهات المعنية. وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد على إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للحد من إنتشار الفيروس ، حيث تقوم الاحياء بشن حملات مسائية للتأكد من غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

فيما أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس حي غرب بالتنبيه على جميع البائعين بكل من سوق الجمعة ، وسوق الحمام بنطاق الحي، بإخلائه وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

 

 

 


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