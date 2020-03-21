محافظ أسيوط يلتقى مدير مشروع العبارات النهرية لتعقيم 40 وحدة نهرية والمراسى

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة للتشديد على تطهيرو تعقيم اكثر من 40 وحدة نهرية ومواقع ومراسى المشروع بمختلف القرى والمراكز وذلك ضمن خطة المحافظة لتعقيم المنشآت الخدمية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، على أن يتم تعقيم باقى المنشآت الحكومية والمنشآت العامة والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن العامة التى يتردد عليها المواطنين وذلك ضمن التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد " كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

كما وجه محافظ أسيوط، مدير مشروع العبارات النهرية، بضرورة الالتزام بطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع الوحدات حفاظًا على حياة المواطنين والعاملين بالمشروع والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها من سترات النجاة والمقاعد العائمة وطفايات الحريق حرصًا علي حياة المواطنين مع الالتزام بكافة القواعد والقوانين المنظمة لتشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة على استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والاحياء والمراكز والمدن والمديريات و حصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة الى التنبيه على نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على جميع الجهات مناشداً كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة في وزارة الصحة او المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وعدم نشر أية معلومات مغلوطة او شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.