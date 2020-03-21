محافظ أسيوط يعلن الاجراءات الاحترازية للتعامل مع القادمين من الخارج

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم اتخاذ اجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين من بعض الدول العربية والاجنبية وخاصة التى شهدت ظهور اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتنفيذ تعليمات وارشادات وزارة الصحة فى هذا الشأن وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين .

واشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط انه بناء على توجيهات الوزير المحافظ عقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير ادارة ابنوب الصحية ومسئولى الطب الوقائى ومسئولى الازمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركزى ابنوب والقوصية وباقى المراكز وتحديد اعدادهم واماكنهم والبالغ عددهم 296 شخص قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولى خلال شهرى يناير وفبراير وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أي منهم بفيروس الكورونا باستثناء 60 شخصا لم يتم التأكد من عناوينهم او بياناتهم وجارى عمل الاتصالات اللازمة للوصول الى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول الى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم واعطائهم الارشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلى لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتي في منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز فضلا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقى العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة اسمائهم والوصول اليهم .

واشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة باسيوط انه لورود معلومات عن وجود بعض القادمين من الخارج بمركز القوصية وبعض مراكز وقرى المحافظة سواء من دول عربية او اجنبية فانه يجرى اتخاذ الاجراءات السابقة للتعامل معهم والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتى بمنازلهم لمدة 14 يوماً .

من ناحية أخرى، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المحافظة تقوم بعمل إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من سلسة من الاجراءات الوقائية وتكثيف التوعية بطرق الحماية وتوزيع الملصقات والإرشادات لنشر ثقافة التعامل المعتدل مع المرض بعيدًا عن الترويج للمعلومات الخاطئة والشائعات المغرضة لافتا إن الأوضاع مستقرة في المحافظة ويجري التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى إنه قد تلقي بيانًا من مديرية الصحة بالاجراءات التي تم اتخاذها حيال اكتشاف حالات ايجابية لفيروس كورونا المستجدة من أبناء محافظة أسيوط بشأن وجود بعض الحالات الايجابية لفيروس كورنا المستجد مشيدا بالاجراءات الاحترافية التي اتخذتها المديرية في التعامل مع الحالات الايجابية.

واكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن الاجراءات تمت بابلاغ غرفة التحويلات بالوزارة عن بيانات الحالات المؤكدة الإصابة وذلك لنقلها بسيارات الإسعاف المخصصة للعزل بحسب تعليمات الوزارة لمستشفى الحجر وتم عمل اجتماع عاجل بديوان المديرية للتعامل مع تداعيات الموقف من تحديد أماكن ومحلات الإقامة والعمل للحالات المؤكدة الايجابية وإرسال فرق طبية للاماكن التي يتواجد بها المخالطين سواء كانت محلات الإقامة أو محلات العمل وذلك لمتابعة الحالة الصحية لهم وقياس درجات الحرارة عن بعد بأجهزة متخصصة مع اتباع كافة إجراءات مكافحة العدوى عند مناظرة المخالطين وإلزامهم بتعليمات الوزارة في هذا الشأن من حيث العزل المنزلي الاجباري وإبلاغنا بأي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة في خلال 14 يوم من تاريخ اكتشاف الحالات الايجابية وتم فور الإبلاغ إرسال فرق الطوارئ التابعة لإدارة ناقلات الأمراض بالمديرية وكذلك الإدارات الصحية المختلفة التابعة لمحلات إقامة الحالات (إدارة ديروط الصحية – إدارة الغنايم الصحية – إدارة مركز أسيوط – إدارة شرق أسيوط) ومحلات العمل وذلك لإجراء عملية التطهير لمحلات الإقامة ومحلات العمل للحالات المؤكدة الإصابة بالفيروس والمتابعة المستمرة للمخالطين .

يذكر ان وزارة الصحة والسكان قد رفعت استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية) ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.