محافظ أسوان ومدير الأمن يبحثان تطبيق قرار إغلاق المنشآت ليلا

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، اجتماعا باللواء هشام فاروق أبو زيد مدير الأمن، بمبنى المديرية، حيث أشاد اللواء أشرف عطية بجهود رجال الشرطة فى حماية المواطنين بالالتزام بقرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمجابهة انتشار عدوى مرض كورونا المستجد.

وبحث الطرفان تطبيق قرارات رئيس الوزراء، على أرض الواقع من خلال الإغلاق ومنع التجمعات يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً إلى الساعة السادسة صباحاً وحتى يوم 31 مارس الحالى، وهو الذى لقى استحسان المواطنين لأن ذلك يصب فى الصالح العام.

وأكد محافظ أسوان، أن التكاتف فى مواجهة هذه الأزمة يعد بمثابة تجسيد حى لروح التماسك وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة التحديات والمضى قدماً فى استكمال مسيرة التنمية المنشودة وبناء الدولة الحديثة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق وتعاون كامل ومستمر بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء أسوان لتكون واحة للأمن والآمان.

وفى سياق متصل، تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بكافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يومياً بدءاً من الساعة السابعة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.