محافظة الجيزة تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين ضد المتلاعبين فى الأسعار

خصصت محافظة الجيزة أرقام واتس اب لتلقى الشكاوى ضد المتلاعبين فى أسعار السلع، وذلك بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمواجهة التلاعب فى أسعار السلع، حيث أطلقت المحافظة خدمة الواتس اب لتلقى مشاكل المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية وللإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع وأصحاب الانشطة التموينية وذلك من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة وذلك من خلال الأرقام التالية :

محمد عبدالوارث : 01096818306 ومحى الدين إسماعيل : 01123841523 لشكاوى الرقابة على المخابز.

سيد الجارحى: 01001817147 - 01100893902 لشكاوى أصحاب المخابز

أحمد أبو العز :01007420521 لشكاوى المطاحن

سامية رزق : 01225574414 لشكاوى توافر السلع وارتفاع الأسعار

محمود حسن : 01025486956 لشكاوى البدالين التموينين

محمود فتحى :010050735519 - وبلال محمد: 01142852929 لخدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية، أو من خلال التواصل على أرقام المديرية 37618652 أو فاكس رقم 37618496 أو تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أو الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء

ويأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين من اية احتمالات لفرص العدوى .

يذكر أن محافظة الجيزة نقذت غلق وتشميع وتوقيع غرامات رادعة على حوالى 200 مقهى ومطعم ومحال تجارية وكافيتريات لم تلتزم بتنفيذ قرارات الغلق فى المواعيد المقررة، حيث قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملات مكبرة حتى فى أول يوم لتطبيق القرار للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، حيث قام محافظ الجيزة بتشميع أحد محلات المأكولات الشهيرة بشارع فيصل الرئيسى لعدم التزامه بالغلق ووضعه سواتر من القماش لحجب الرؤية عنه موجها بتطبيق غرامة رادعة على المحل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله .