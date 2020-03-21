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مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء ينفى ظهور حالات مصابة بكورونا

السبت، 21 مارس 2020 01:50 م
مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء ينفى ظهور حالات مصابة بكورونا رئيس مجلس مدينة الحسنة
شمال سيناء - محمد حسين

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أكدت رئاسة مركز ومدينة الحسنة في بيان لها اليوم عن عدم وجود أي حالات في ديوان عام المجلس أو في نطاق المركز والمدينة حتى الآن.

وتابع "البيان": نرجو التحقق من الأخبار من المصدر الرئيسي وعدم الانسياق وراء الشائعات لعدم نشر الفوضى بين المواطنين، ونحن نتعامل بكل شفافية فإذا ظهرت أي حالات سيتم التنبيه والتحذير، لأخذ الحذر والحيطة ولا تقبل بأي ضرر للمواطن أو الموظف.

وسبق وأعلن الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة شمال سيناء اليوم السبت، أنه لم تسجل أى حالات إصابة أو اشتباه إصابة فى شمال سيناء بـ كورونا .

وقال مدير عام صحة شمال سيناء فى تصريح له اليوم، أنه لا صحة لما تردد، بشأن وجود مريض بأحد المصانع بوسط سيناء.

ودعا مجددا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، لافتا إلى أنه يعلن أولا بأول عن الجديد بشأن فحص الحالات ونتائجها.

وكان مدير صحة شمال سيناء أعلن فى وقت سابق، أنه جارى التنسيق مع الجهات الأمنية ومحافظ شمال سيناء، بشأن فحص للمسافرين على مداخل محافظة شمال سيناء.

وأوضح مدير صحة شمال سيناء، أن الفحص لابد من إجراءات أخرى يلتزم بها الجميع أهمها الحرص الشديد والاهتمام بغسل اليدين بالماء الجارى والصابون وتطهير الأسطح والأرضيات بالكلور المخفف ١ جزء كلور الى ٩ اجزاء ماء، وعدم لمس الأسطح الملوثة وعدم وضع الأيدي الملوثة على العين والفم والوجه الا بعد الغسيل، ومنع القبلات والاحضان وفى حالة الإحساس  بأى أعراض استشارة الطبيب .

أضاف أنه ليس فقط "بالمطهرات ولا بالجوانتى والكمامة نقضى ونواجه المرض " واستطرد لابد من تغيير عاداتنا للقضاء على الفيروس وأى مرض معدي آخر معروف أو غير معروف بتجنب أماكن الزحام، وأن  كل شخص يعتبر نفسه مريض ويتعامل مع الناس كأنهم مرضى، وهذا كان مبدأ الصينيين فى التعامل مع الفيروس ونجحت فيه .

 

 

 


شمال سيناء

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سيناء

الطب الوقائى

فيروس كورونا

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