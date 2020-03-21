اليوم السابع
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مجلس مدينة الأقصر تزيل سرادق حفل زفاف لمنع إقامته ضمن خطط مكافحة "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 03:49 م
مجلس مدينة الأقصر تزيل سرادق حفل زفاف لمنع إقامته ضمن خطط مكافحة "كورونا" مجلس المدينية يزيل سرادق فرح
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن مجلس مدينة الأقصر، أنه تم التدخل الفورى لإلغاء إقامة حفل زفاف شعبى بوسط المدينة، وذلك بعد إقامة الأهالى للسرادق الخاص بالزفاف، وتم التنبيه عليهم بضرورة إلغاء الحفل لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات والمناسبات من الساعة 7 مساءاً وحتى 6 صباحاً، ضمن الخطط الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى.

وفى نفس السياق قامت رئاسة مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وذلك بإطلاق أكبر حملة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا والتحصن ضده بمحافظة الأقصر، حيث تشمل الحملة تعقيم وتطهير عدد من المباني والمنشآت والمساجد ودور العبادة بمختلف مدن الأقصر، وتم نشر فرق التعقيم على عدد من المناطق المختلفة للمساهمة فى تطهير الاماكن وتوزيع ملصقات ومنشورات توعوية المواطنين بالإجراءات الوقائية، وتم تعقيم عدد كبير من المساجد بالمدينة كإجراء وقائي واحترازي حفاظا علي سلامة المواطنين ولتوعيتهم بكيفية تجنب الفيروس.

وقامت فرق الرش والتعقيم بتعقيم الزوايا الصغيرة والمواقف ورش السيارات بمواقف مدينة الأقصر كما تم توزيع عدد كبير من الكمامات بواقع 800 كمامة و800 زجاجة محلول مطهر ولصق كمية كبيرة من المنشورات التوعوية علي الحوائط والسيارات الخاصة وسيارات الاجرة والسرفيس في المواقف وفي شوارع مدينة الأقصر كما تم توزيع كمامات علي عمال النظافة والمواطنين وزجاجات التعقيم مجاناً .

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء أمس الجمعة، توجيهاته لرئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، للقيام بأعمال حملة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية  بمدينة الأقصر، بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر، حيث فاجئ الحملة كل من اللواء طارق علام مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، لمتابعة الحالة الأمنية وخط سير الحملة والمرور الدوري، للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة، وتم ضبط 9 مخالفات للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

مدينة الأقصر تعلن إزالة سرادق حفل زفاف لمنع إقامته ضمن خطط مكافحة كورونا (1)
 
 
مدينة الأقصر تعلن إزالة سرادق حفل زفاف لمنع إقامته ضمن خطط مكافحة كورونا (3)
 
 
مدينة الأقصر تعلن إزالة سرادق حفل زفاف لمنع إقامته ضمن خطط مكافحة كورونا (2)

 


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