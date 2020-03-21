اليوم السابع
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مجلس الدولة يتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم قاعات المحاكم

السبت، 21 مارس 2020 03:11 م
مجلس الدولة يتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم قاعات المحاكم تعقيم مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين على تطهير مقر المجلس وتعقيمه ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس .

ونفذ عدد من العاملين عمليات تعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة .

وقال مجلس الدولة، إن ذلك جاء ذلك في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ علي نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية ، لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

 

 

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