مجلس الدولة يتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم قاعات المحاكم

حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين على تطهير مقر المجلس وتعقيمه ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس .
ونفذ عدد من العاملين عمليات تعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة .
وقال مجلس الدولة، إن ذلك جاء ذلك في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ علي نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية ، لمحاربة انتشار فيروس كورونا .
مجلس الدولة يتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا بتعقيم قاعات المحاكمالسبت، 21 مارس 2020 03:11 م
تعقيم مجلس الدولة
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حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين على تطهير مقر المجلس وتعقيمه ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين، وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس .
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