مجلس أمناء العاشر من رمضان يشيد بدور أمن الشرقية في تفعيل قرار غلق الأسواق

الشرقية- فتحية الديب

قال "سامي نصر الله" وكيل مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إن المجلس في اجتماعه الأخير أصدر قرار بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الأسواق بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف لـ" اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، متمثلة في فرقة العاشر من رمضان متعاونة إلي أقصي حد مع المجلس في تنفيذ قرارات الغلق.

وتابع: وكيل مجلس الأمناء أن المجلس بدأ بنفسه حيث تم ألغاء حفل زفاف كان مقرر إقامته في قاعة المجلس يوم الأربعاء الماضي يوم صدور القرار بالغلق، وتم إلغاء الفرح والاعتذار بشكل لائق للأسرة التي تقبلت الوضع الذي تمر به البلاد.

يذكر أن جهاز العاشر من رمضان، قد قام بغلق 18 بلدي و15 كافيه، ومصادرة 615 شيشة و670 كرسي لإشغال الطريق، كما تم غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية بأنحاء المدينة، كما تم الأسواق بالمجاورات 14 و15 و30 و54 والحي 15 والحي 16، كما تم فض جميع التجمعات البسيطة سواء خلف العمارات أو علي نواصي الشوارع والطرق الرئيسة.

وشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، متمثلة في فرقة العاشر من رمضان، بإشراف اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جهاز العاشر للتنمية، والمهندس محمد حلاوة، رئيس إدارة الإشغالات.

وشددَّ محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية، كلًا في نطاق اختصاصه، بالتنبيه علي أصحاب المحال العامة والمقاهي والكفيهات والكافتيريات بعدم تقديم "الشيشة" وغيرها من أدوات التدخين لرواد تلك المحال، ومنعها منعًا باتًا، وأنه في حالة المخالفة وعدم الالتزام بالتعليمات يتم غلق المحال فورًا وقطع كافة المرافق عنها، مع التحفظ على الأدوات المضبوطة ومصادرتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة،في سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية العديد من الأسواق و ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .