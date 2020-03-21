متى تتصل بـ"الخط الساخن" 105 أو تذهب لمستشفى الحميات للعلاج من كورونا؟

كتب وليد عبد السلام

خصصت وزارة الصحة والسكان خطًا ساخنًا 105 للرد على استفسارات الجمهور حول فيروس كورونا والتوعية الكاملة بطرق الوقاية من الفيروس وآليات التصرف حال الشعور بأعراض المرض.



وقالت وزارة الصحة، إن أى شخص يمكنه الاتصال بالخط الساخن 105 أو يذهب إلى مستشفى حميات حال ظهور أعراض كورونا عليه، والتى تتشابه مع أعراض الأنفلونزا مثل السخونة والكحة وضيق التنفس، وتابعت: إذا ظهرت الأعراض على أى شخص عليه الاستقرار فى المنزل وعدم الخروج .



وأضافت وزارة الصحة: يمكن أيضًا الاتصال بالخط الساخن والذهاب لمستشفى الحميات القريبة من أى شخص إذا كان مخالطًا لحالة إيجابية لفيروس كورونا، وظهرت عليه الأعراض التى تتمثل فى الكحة وضيق التنفس فى ظل ارتفاع فى درجة الحرارة، وأيضًا إذا كان الشخص عائدًا من دول موبوءة خلال 14 يومًا.



وتابعت: إذا كنت أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية، والتى تم اكتشاف وجود حالات إيجابية لتحليل فيروس كورونا وظهرت عليك الأعراض، أو إذا كنت أحد العاملين بالسياحة والسفر وخاصة كنت فى أحد المنشآت السياحية التى ثبت وجود حالات كورونا إيجابية بها .



وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنها وجهت وزارة التنمية المحلية، بناءً على تقارير التقصى الوبائى فى الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فى ظل رصد العديد من الحالات المصابة بالفيروس، وذلك بفرض الحجر الصحى على العاملين فى المنشآت السياحية فى 4 محافظات، وهى جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان.



وقالت وزارة الصحة والسكان: بناء على نتائج التقصى الوبائى ومتابعة الحالات التى تم رصدها للمخالطين فى المحافظات الأربعة، سيتم تشديد إجراءات الحجر الصحى وتنفيذها على العاملين بالمنشآت السياحية فى هذه المحافظات.



وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لن يسمح لجميع العاملين بالمنشآت السياحية بمغادرتها قبل 14 يوما، هى فترة حضانة فيروس كورونا اعتبارًا من اليوم، ومن تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، على أن يخضعوا جميعا للحجر الصحى والمتابعة الدائمة، لبيان ما إذا كانوا مصابين بالفيروس من عدمه، وقالت وزارة الصحة أن إيقاف حركة الطيران والسياحة سيجعل هذه الطواقم السياحية تغادر إلى محافظاتها الأصلية، وهو ما يمثل خطورة على نقل المرض لباقى المحافظات إذا كان بين هذه الأطقم مصابون.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيجرى وقف السياحة الداخلية الوافدة من 23 محافظة إلى الـــ4 محافظات محل الحجر الصحى، منعًا لنقل أى عدوى من العاملين بالمنشآت السياحية على أن تكون مدة المنع 14 يومًا من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.