متخليش كورونا تنسيك عيد الأم...لو بعيد عن والدتك كلمها فيديو كول وعَيد عليها

كتبت نهير عبد النبى

من الطبيعى فى عيد الأم أن تكثير الزيارات والعزائم لتقديم الهدايا للأمهات والاحتفال بهن ولكن فى ظل الظروف التى يمر بها العالم وإتباع إجراءات الوقاية والجلوس فى المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المميت، عيد الأم هذا العام دون زيارات أو فسح.

ونتيجة لذلك تتاثر الحالة النفسية الكثيرون وخصوصا الأمهات التى تبعدهم مسافات عن أبنائهم ، لذلك ينصح اليوم السابع بتهنئة الأمهات ف عيد الأم حتى لو كنت بعيد عنها فمن الممكن ان تراسلها عبر الفيديو كول او تتصل بها عبر الهاتف المحمول، فذلك له تأثير ايجابى ويحسن من حالتها النفسية، وحسب ما ذكره موقع thinkright فأن الاهتمام والحب من الأمور التى تفرز هرمون السعادة وتحسن الحالة النفسية، كما لها بعض التأثيرات الصحية الأخرى ومنها:

1:الحب والاهتمام بكبار السن يعزز حالتهم النفسية ويحميهم من خطر الإصابة بالأمراض والعدوى.



الام

2:الاهتمام بكبار السن والسؤال عنهم دائما يفرز هرمون السعادة ويحد من خطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم ومشاكل الأوعية الدموية.

3:يحسن الحالة النفسية ويعالج الاكتئاب وخصوصا فى ظل الظروف التى يمر بها العالم الآن بسبب فيروس كورونا.

4:عند سؤالك واهتمامك بوالدتك يشعرها ذلك بالسعادة ويحد من الألم والتعب التى تشعر به دائما، فهو بمثابة المسكن الطبيعى لحالتها.

5:الحب والاهتمام من الأمور التى تعزز صحة الجهاز العصبى وتساعد على الاسترخاء والهدوء.

6: الاهتمام والحب من الأمور التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحماية كبار السن من الجلطات والأزمات القلبية.