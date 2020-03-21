ما يجب على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أن يفعلوه لمواجهة كورونا

كتب بيتر إبراهيم

كشفت الدكتورة "مارى تينيتى" رئيسة قسم أمراض الشيخوخة فى جامعة ييل وخبيرة دولية فى رعاية المسنين، أنه يجب معرفة الفوائد والأضرار والتفاعلات للأدوية شائعة الاستخدام لكبار السن.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews، قال الدكتور "ريتشارد ماروتولي" ، المدير الطبي لمركز دوروثي أدلر لتقييم الشيخوخة في مستشفى ييل نيو هافن، إن كبار السن هما الشريحة الأكثر تعرضاً لفيروس كورونا والوفاة منها لأن مناعتهم أصبحت أضعف.

وفي هذا الدليل يشاركون ما هو معروف حاليًا عن تفشي COVID-19 وكبار السن، والخطوات التي يمكن أن يقوم بها كبار السن ومقدمو الرعاية للبقاء في صحة جيدة، وتشمل:

ما يجب أن نعرفه

يدخل المرض الجسم عن طريق الأنف أو العين أو الفم، ثم ينتقل إلى الرئتين، وهذا هو السبب فى أننا ننصح بتجنب لمس وجهك أو أن نكون فى مواقف مزدحمة، حيث يتم استنشاق الجسيمات من خلال السعال والعطس.

ويكون كبار السن (أكثر من 60 عامًا وبشكل خاص فوق 70 عامًا) أكثر عرضة للوفاة أو المرض الشديد معCOVID-19 .

وقد يكون للمجتمعات التى لديها الكثير من الاتصال بين الشباب والكبار، خاصة إذا كانوا يعيشون معًا، انتقالًا أسرع للفيروس وسوء حدة المرض، بما في ذلك الموت.

ولسوء الحظ يبدو أن الأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 60 عامًا فى عزلة عن الآخرين يعدون من أكثر الطرق فعالية لتقليل الوفيات أو الحاجة إلى رعاية حرجة فى المستشفى لفترات طويلة.

وفى حين أن إغلاق المدرسة قد يقلل من الانتشار الإجمالى، إلا أنه قد يؤدى أيضًا عن غير قصد إلى تقريب الأجداد والأطفال من الاتصال الوثيق والمتكرر بشكل أكبر.

ما يحتاجه كبار السن ومقدمو الرعاية