اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 04:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لمزارعى الطماطم .."الزراعة " تقدم روشتة للعروة الصيفية لزيادة الإنتاج

السبت، 21 مارس 2020 04:00 ص
لمزارعى الطماطم .."الزراعة " تقدم روشتة للعروة الصيفية لزيادة الإنتاج زراعة الطماطم
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع "، عدد من التوصيات والارشادات الفنية ، التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، والخاصة بزراعات العروة الصيفية لمحصول الطماطم من خلال اتباع طرق الممارسات الجيد من بداية زراعة المحصول لزيادة الإنتاج .

وكشف تقرير المحاصيل الزراعية ، أن التوصيات التى يجب على مزارعى الطماطم إتباعها خلال زراعة العروة الصيفية ، تتضمن كيفية تجهيز الأرض وطرق الرى والزراعة واستخدام الأسمدة وطرق مكافحة الآفات التى تصيب محصول الطماطم.

1-يجب على مزراعى الطماطم خلال الفترة الحالية ، زراعة العروة الصيفية بالأرض المستديمة بعد تجهيزها بالحرث مع وضع 5 اجولة سوبر فوسفات 15% مع100كجم سلفات نشادر للفدان مع الحرثة الأخيرة.

2- يجب على مزراعى الطماطم خلال الأيام المقبلة، تخطيط الأرض وتروى رية كدابة قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة، وتتم الزراعة بطريقة الوتد والرى عقب الشتل .

3- يجب على مزراعى الطماطم خلال ، مراعاة أن تتم الزراعة بعمل جور بوتد توضع فيها الشتلات على الريشة البحرية وتغرس الشتلات إلى أعلى منطقة الجذور حسب طولها.

4- يجب على مزراعى الطماطم خلال الأيام المقبلة ، إضافة الطعم السام ضد الحفار والدودة القارضة.

5- يجب على مزراعى الطماطم خلال الشهر الجاري، إعداد مشاتل العروة الصيفية العادية مع رشها ضد النيماتودا ، كذلك التغذية الورقية والرش الفطرى الوقائى وذلك بعد تكون2ورقة حقيقة مرة كل أسبوع.

6- يجب على مزراعى الطماطم خلال الشهر الجاري، استمرار جمع ثمار العروة الشتوية.

7- يجب على مزراعى الطماطم خلال الأيام المقبلة ، مراعاة الكشف والتغطية تدريجيا للانفاق البلاستيكية من على النباتات حتى تتاقلم تدريجيا على الجو العادى ثم يرفع البلاستيك نهائيا مع نهاية هذا الشهر، وتعفير النباتات بالكبريت والتسميد مرة أسبوعيا مع برنامج التسميد القائم بنترات الكالسيوم.


زراعات الطماطم

الطماطم الصيفى

المحاصيل البستانية

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض ثمن البطاطس والطماطم

السبت، 07 مارس 2020 11:59 ص

صور.. مشروع "الطماطم المجففة" بالأقصر لربط المزارعين بالأسواق العالمية.. و"الزراعة": زيادة قيمة الثمرة المنتجة بنسبة 100%.. وتوفير 200 فرصة عمل فى الموسم للسيدات الريفيات

الإثنين، 24 فبراير 2020 05:00 ص

6 أطعمة معلبة لكن مفيدة لصحتك .. منها معجون الطماطم

السبت، 22 فبراير 2020 05:00 م

الزراعة: مشروع تجفيف الطماطم يحقق قيمة مضافة ويعظم العائد الاقتصادى

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 03:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

محمد أبو حامد: لا مجال لوضع المواطنين أمام خيار الذهاب للمساجد من عدمه

متى تتصل بـ"الخط الساخن" 105 أو تذهب لمستشفى الحميات للعلاج من كورونا؟

متى تتصل بـ"الخط الساخن" 105 أو تذهب لمستشفى الحميات للعلاج من كورونا؟

التعليم: إرسال جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمدارس لإطلاع الطلاب عليها

التعليم: إرسال جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات للمدارس لإطلاع الطلاب عليها

أول عيد أم دون تقبيل يد الوالدة.. الإفتاء تهنئ والأوقاف تحذر من التلامس

أول عيد أم دون تقبيل يد الوالدة.. الإفتاء تهنئ والأوقاف تحذر من التلامس

اليوم.. الداخلية تجرى قرعة الحج بالأقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية ودمياط

اليوم.. الداخلية تجرى قرعة الحج بالأقصر والجيزة والبحر الأحمر والغربية ودمياط

تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو"

تقرير يكشف أكاذيب الجزيرة القطرية حول فيروس كورونا فى مصر "فيديو"

أول أيام الربيع.. طقس اليوم بارد وشبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالوجه البحرى

أول أيام الربيع.. طقس اليوم بارد وشبورة بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة بالوجه البحرى

عيد الأم فى زمن كورونا.. جوجل يحتفل بعيد الأم بتغير واجهته الرئيسية

عيد الأم فى زمن كورونا.. جوجل يحتفل بعيد الأم بتغير واجهته الرئيسية

إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا

إصابة أحد موظفى مكتب نائب الرئيس الأمريكى ترامب بفيروس كورونا

وزير التعليم: بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة

وزير التعليم: بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة

المنشآت الفندقية مستمرة فى تطهير الفنادق.. كيف تجرى عملية التعقيم × 5 خطوات

المنشآت الفندقية مستمرة فى تطهير الفنادق.. كيف تجرى عملية التعقيم × 5 خطوات

إصابة عاملين بمشروعات كأس العالم فى قطر بفيروس كورونا

إصابة عاملين بمشروعات كأس العالم فى قطر بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة