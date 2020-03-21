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لقطات مرعبة من داخل مستشفى فى إيطاليا تظهر كارثة مرضى كورونا.. فيديو

السبت، 21 مارس 2020 04:28 م
لقطات مرعبة من داخل مستشفى فى إيطاليا تظهر كارثة مرضى كورونا.. فيديو مصابو كورونا فى إيطاليا
كتب محمد تهامى زكى

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أصبح الوضع فى مستشفيات إيطاليا كارثيا ومـأساويا بدرجة كبيرة للغاية، وليس هناك ما يكفى من أسرة لعلاج المصابين وضحايا فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، الذى اقترب عددهم من 50 ألف مصاب وأكثر من 4 آلاف حالة وفاة، وهو بمثابة أعلى أرقام للضحايا حول العالم.

فى تقرير أعدته ونشرته قناة sky news الإنجليزية، أظهر لقطات حية للمرضى من داخل مستشفى "Papa Giovanni XXII" فى مدينة بيرجامو المنكوبة والموبوءة بالفيروس، التى تقع فى إقليم لومبارديا شمال البلاد، كشف عن حجم المأساة ويأس الأطباء وعلماء مركز مكافحة الفيروسات التاجية وفشلهم فى علاج المصابين من الفيروس المستجد.

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التقرير المصور من داخل المستشفى، أظهر الطاقم الطبى من داخل الأجنحة المخصصة لمرضى الفيروس، التى وصفها المعلق بالمرعبة، حيث أظهرت اللقطات المرضى وهو يحاولون جهدهم استنشاق الهواء لكن دون فائدة، فيما بدا مرضى آخرون يمسكون بصدورهم وهم يلهثون بشدة، والأنابيب المربوطة بأجهزة مراقبة القلب ومضخات التنفس من حولهم.
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من جانبه، علق الدكتور لورينزو جرازيولى، الذى يعمل فى نفس المستشفى، على هذه الأوضاع الصادمة بالمستشفى، قائلا: "لم أشعر بمثل هذا التوتر الشديد فى حياتى"، مضيفاً "عندما تبذل قصارى ما تستطيع ثم تصل إلى هذه المرحلة، وتدرك أن كل ما فعلته ليس كافياً، الناس يموتون أمامك دون أن تفعل شيئاً، تحبط بشدة"، مضيفا: "نحن 100 طبيب تخدير، نبذل قصارى جهدنا، ولكن ربما هذا لا يكفى".

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وأصبحت إيطاليا الدولة الأولى من حيث عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتأتى بعدها الصين ثم إيران ثم إسبانيا، بالرغم أن إيطاليا سجلت أول حالتى وفاة لديها فى 22 فبراير الماضى.

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وكشف تقرير لصحيفة repubblica الإيطالية عن الوضع فى مقاطعة بيرجامو، بأنه مؤسف للغاية مع ارتفاع حالات الوفاة بشكل يومى لضحايا فيروس كورونا وهو ما لم تعد تقدر على استيعابه مستودع الجثث والمحرقة المخصصة لحرق الجثث.

 

وأوضح التقرير أن فى وسط مقاطعة بيرجامو اصطف طابور طويل من المركبات العسكرية التى تستخدم لنقل التوابيت من مقبرة بيرجامو إلى محرقة الجثث فى مناطق أخرى، بعد الزيادة الكبيرة فى حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا فى هذه المقاطعة.

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وأشار التقرير أن مستودع الجثث فى المدينة لم يكن قادراً على استيعاب نعش ضحايا الفيروس التاجى لأيام، وينطبق الشيء نفسه على فرن المحرقة المخصصة للجثث، حيث يوجد محرقة واحدة فقط فى المدينة وتعمل على مدار 24 ساعة فى اليوم لتتمكن من التخلص من جثث ضحايا فيروس كورونا.

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كورونا

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