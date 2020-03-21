لجان مرور على مستشفيات الشرقية لمنع زيارات المرضي والالتزام بالتطهير

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد يوسف بمتابعة إلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ، وشدد وكيل الوزارة علي تنفيذ التعليمات لمنع التكدس والتجمعات ، وتم التأكيد علي أفراد الأمن بتنفيذ ذلك بجميع المستشفيات ، مع تنظيم حركة دخول وخروج المرضي ، وأماكن إنتظار المرضي متلقي الخدمة في الأماكن المفتوحة خارج المباني الداخلية للمستشفي ، مع الحفاظ أيضاً علي منع التزاحم ، وعدم التكدس ، وخاصة عند شباك التذاكر للعيادات الخارجية ، وغيرها ، والتنبيه عليهم بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر ، وأكد جميع مديري المستشفيات اليوم بإلتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات في ظل الظروف الراهنة التي تواجها البلاد حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .
كما شنت حملات مكثفة علي جميع المنشآت الدوائية بمختلف أنحاء المحافظة ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، ومفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بالشرقية ، للتأكد من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية ، والمعقمات ، وكحول التعقيم بالصيدليات ، ومحل بيع المستلزمات الطبية ، وقام مفتشي الحملات بعمل محاولات شراء للتأكد من الإلتزام بالتسعير الجبري ، وتبين قيام بعض الصيدليات بمخالفة ذلك وتم تحرير المحاضر اللازمة .
بدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .
ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .
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