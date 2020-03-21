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لجان مرور على مستشفيات الشرقية لمنع زيارات المرضي والالتزام بالتطهير

السبت، 21 مارس 2020 07:39 م
لجان مرور على مستشفيات الشرقية لمنع زيارات المرضي والالتزام بالتطهير لجان مرور على مستشفيات الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية برئاسة  الدكتور محمد يوسف بمتابعة إلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة ، وشدد وكيل الوزارة علي تنفيذ التعليمات لمنع التكدس والتجمعات ، وتم التأكيد علي أفراد الأمن بتنفيذ ذلك بجميع المستشفيات ، مع تنظيم حركة دخول وخروج المرضي ، وأماكن إنتظار المرضي متلقي الخدمة في الأماكن المفتوحة خارج المباني الداخلية للمستشفي ، مع الحفاظ أيضاً علي منع التزاحم ، وعدم التكدس ، وخاصة عند شباك التذاكر للعيادات الخارجية ، وغيرها ، والتنبيه عليهم بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر ، وأكد جميع مديري المستشفيات اليوم بإلتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات في ظل الظروف الراهنة التي تواجها البلاد حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين .

كما شنت حملات مكثفة علي جميع المنشآت الدوائية بمختلف أنحاء المحافظة ، بالتنسيق مع مباحث التموين ، ومفتشي الصيدلة بالإدارات الصحية بالشرقية ، للتأكد من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية ، والمعقمات ، وكحول التعقيم بالصيدليات ، ومحل بيع المستلزمات الطبية ، وقام مفتشي الحملات بعمل محاولات شراء للتأكد من الإلتزام بالتسعير الجبري ، وتبين قيام بعض الصيدليات بمخالفة ذلك وتم تحرير المحاضر اللازمة .
 
بدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي " الصحة- الزراعة" بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .
 
ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز  و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع  حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية  وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها .
 

 


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