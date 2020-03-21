اليوم السابع
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كورونا" يقفز بشعبية الرئيس الفرنسى لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين

السبت، 21 مارس 2020 05:11 ص
كورونا" يقفز بشعبية الرئيس الفرنسى لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين ماكرون
وكالات

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قفزت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين، وفقا لاستطلاع للرأي نُشِر امس الجمعة. 
 
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة هاريس إنترآكتيف لحساب تلفزيون إل.سي.آي، أن 51 % من الفرنسيين "لديهم ثقة" في ماكرون ، حسبما نشرت سبوتنيك . 
 
الأمر الذي يُظهر أن أسلوب تعامله مع أزمة فيروس كورونا كان بمثابة تصويت كبير على الثقة.
وتمثل النسبة زيادة بواقع 13 نقطة عن الشهر السابق وهي الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني 2018، بحسب "رويترز". 
 
وقال جان دانييل ليفي رئيس وحدة الاستطلاع السياسي في مذكرة مرفقة بالاستطلاع "من النادر رصد مثل هذا التغير... آخر مرة حظي فيها رئيس دولة بمثل هذه الزيادة الملحوظة كانت أثناء هجمات يناير 2015".
 
وأجري الاستطلاع بعدما فرض ماكرون الأسبوع الماضي قيودا صارمة على حركة التنقل بهدف الحد من تفشي الكورونا. 
 
وهذه أول مرة منذ عامين تتجاوز فيها شعبية الرئيس الفرنسي 50 %، وذلك بعد تراجعها إلى 31 % في ديسمبر/ كانون الأول 2018 في خضم تظاهرات أصحاب السترات الصفراء والذي أعقب إصلاحات داعمة لقطاع الأعمال لم تنل رضا الكثيرين.
 
وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، عن سلسلة إجراءات جديدة من شأنها أن تؤدي للحد من تنقلات المواطنين، وذلك بسبب عدم التزام بعضهم بسياسة العزل أو الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة.
 
وقررت السلطات إقفال المزيد من الساحات والأماكن العامة في العاصمة باريس للتضييق على كل من يخرق سياسة العزل التي تعدّ "ضرورية لمكافحة فيروس كورونا". وقد تم إقفال ساحتي أنفاليد وشان دو مارس بالإضافة لرصيف كي دو سين على ضفاف نهر السين.
 
 
 

ماكرون

مؤسسة هاريس إنترآكتيف

كورونا

قطاع الأعمال

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