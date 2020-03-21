اليوم السابع
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السبت، 21 مارس 2020 02:24 ص
خالد صلاح
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كوبا تحظر دخول السائحين الأجانب للحد من انتشار الكورونا

السبت، 21 مارس 2020 02:00 ص
كوبا تحظر دخول السائحين الأجانب للحد من انتشار الكورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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 قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل على التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن بلاده ستوقف اعتبارا من الثلاثاء السماح للأجانب بدخول البلاد باستثناء من يحملون تصاريح إقامة، وذلك في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

كما سبق وأعلنت وزارة الصحة فى كوبا تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) ،وأوضحت وزارة الصحة الكوبية أن حالة الوفاة تعود لشخص إيطالى 61 عاما، كان يعانى من الربو، وذلك حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية.
 
يشار إلى أن الرجل كان أحد ثلاثة سياح إيطاليين وصلوا إلى العاصمة هافانا فى 9 من مارس الجاري، وسجلت كوبا حتى الآن 10 حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.
 
 

كوبا

ميجيل دياز كانل

كورونا

الاجانب

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