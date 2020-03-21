اليوم السابع
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كبرى شركات المقاولات تتقدم بطلب للمالية لتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية العام

السبت، 21 مارس 2020 11:45 م
كبرى شركات المقاولات تتقدم بطلب للمالية لتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية العام محمد معيط وزير المالية
هانى الحوتى

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تقدمت كبرى شركات المقاولات، بطلب للدكتور محمد معيط وزير المالية، لتأجيل موعد تقديم الإقرار الضريبى وسداد ضريبة الدخل عن العام المالي 2019، وسداد حصة الشركة فى التأمينات الاجتماعية عن المرتبات حتى نهاية العام بدون غرامات أو فوائد التأخير أسوة بمبادرة البنك المركزى بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للأفراد والمؤسسات مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات من أى نوع على التأخر فى السداد.
 
وأشادت الشركات بالدور الحيوى والجهد المبذول لوزير المالية فى إصدار حزمة القرارات الأخيرة لاحتواء الآثار السلبية وتداعيات فيروس كورونا على المناخ الاستثمارى والبورصة، موضحين أن تلك القرارات والتوجيهات تشجعنا على تفهم لأزمة السيولة النقدية المتوقعة فى ظل الركود الشديد فى الأسواق، والذى قد يصل لشلل تام فى بعض القطاعات، وفى الوقت نفسه من المهم أن يستمر العمل في قطاع التشييد والبناء، لتجنب أى تداعيات سلبية طويلة الأجل مما يحتاج إلى وجود موارد نقدية كافية للاستمرار فى دفع أجور آلاف العمالة اليومية ومقاولى الباطن، بالإضافة إلى الخامات ومستلزمات البناء والمصروفات الأخرى.
 
ووقعت على الخطاب المقدم لوزير المالية، وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، كبرى شركات المقاولات وهى شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة، شركة سامكريت مهندسون ومقاولون، شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، شركة رواد الهندسة الحديثة، شركة ريديكون للتعمير، الشركة الهندسية للصناعات والتشييد (سياك).
 

شركات المقاولات

المالية

الضرائب

التأمينات

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