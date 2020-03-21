كاهن أمريكى يتحدى فيروس كورونا ويستقبل الاعترافات فى موقف سيارات

ريهام عبد الله

يستطيع رعايا الكنيسة الكاثوليكية فى ولاية ماريلاند الأمريكية، أن يلقوا الأعباء من على عاتقهم، بممارسة سر الاعتراف، بعد قرار سريع لكاهن بتحدى انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدأ فى استقبال الاعترافات على الطريق وموقف سيارات.

وقال القس سكوت هولمر من كنيسة سانت إدوارد، وهى كنيسة كاثوليكية فى بوى، لشبكة فوكس نيوز إنه توصل إلى الفكرة قبل 10 دقائق من إلغاء القداس بسبب تفشى الفيروس التاجى فى نهاية الأسبوع الماضى.



الكاهن

وقال هولمر لصحيفة "فوكس آند فريندز": "من الصعب حقًا على الكهنة ألا يتمكنوا من تقديم سر القداس المبارك، لذلك كنت أحاول التفكير فيما يمكننا القيام به".

ارتجل الكاهن الكاثوليكى اليوم السبت، وبدأ فى تلقى الاعترافات، وبدأت السيارات تقف أمام الكاهن ليبدأ أصحابها فى ممارسة الاعتراف الكنسى.

وفى سياق متصل دعا آشيش جا، مدير "معهد هارفارد للصحّة العالمية" Harvard Global Health Institute، إلى تطبيق حجرِ صحى كامل فى الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع تزايد حالة الرعب من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووصف نظام الرعاية الصحية الأمريكى بأنه "غير مهيّأ" للتعامل مع الوباء.

وأكد آشيش فى حديث أجراه معه برنامج "مورنينج جو" والذى يبث على شبكة "إن بى سى” الأميركية، أن المستشفيات وغرف الطوارئ ليست جاهزة، قائلا:" هناك خياران أمامنا، إما يمكننا تطبيق حجر صحّى وطنى الآن لمدة أسبوعين، كى نتمكّن من الإمساك بزمام الأمور ومن ثمّ نعاود تقييمها، أو يمكننا الانتظار أسبوعاً آخر، وعندها ستكون الأمور فظيعة حقّاً، بحيث قد نُضطّر إلى ذلك"، وفقا لصحيفة "اندبندنت البريطانية".

وطالب آشيش المواطنين الأميركيين، على تنفيذ نصيحة الدكتور أنطونى فاوسى، بشأن التباعد الاجتماعى، مشددا على ضرورة البقاء فى المنزل، والبعد عن التجمعات العامة، وعدم ارتياد المطاعم والحانات وأماكن التجمعات البشرية.

وشدد مدير "معهد هارفارد للصحّة العالمية"، على أن الأمر سيكون شديد الصعوبة وقاسياً جدّاً من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن البديل سيكون أكثر تدميرا على الصعيد الاقتصادى، واصفا الوضع بالمعقد.